Retiran la custodia de sus hijos a un padre por fumar habitualmente delante de ellos

La Audiencia Provincial de Córdoba ha retirado la custodia compartida de sus dos hijos a un padre porque los exponía "constantemente" al tabaquismo que padece, según ha adelantado El Mundo. La sentencia, a la que ha tenido acceso el citado diario y en la que se define al hombre como "fumador patológico, determina que la guardia y custodia de los niños, de 10 y 13 años, sea para la madre.

Fue la propia mujer la que había presentado un recurso contra la sentencia de divorcio, en la que se dictaminó que la custodia tendría que ser compartida por ambos progenitores por periodos semanales, de lunes a lunes.

El juez basa su decisión en que el objetivo de la custodia es la de "atender lo mejor posible al interés de los menores y no al de los padres", algo que ne esta ocasión, según el propio relato de los niños, no se estaba cumpliendo. De hecho, los menores indicaron que vivían "con gran preocupación a lo que tienen que soportar en el ambiente, cargado de humo", y que incluso, el mayor de ellos, relató que su padre fumaba en su cuarto.

Salud de los menores

Ante eso, el juez explica que el progenitor "ilustra poco interés para preservarlos del riesgo objetivo que supone estar con los menores en un ambiente cargado de humo", algo que "pone en situación de peligro de salud a los menores de forma absolutamente irresponsable y sin mirar a otra cosa que no sea su adicción". Incluso detalla que no es lógico que en su casa, su padre, no le proteja de algo que la sociedad sí que intenta proteger (en relación a la ley antitabaco vigente).

De este modo, y con todo lo expuesto, la sentencia concluye que existen "razones que permiten excluir como solución adecuada la custodia compartida acordada" durante el proceso del divorcio, que data de noviembre de 2017, tal y como explica El Mundo. Así, el padre tiene derecho a un régimen de visitas y tendrá que abonar una pensión alimenticia para los menores.