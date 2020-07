Las redes se vuelcan con Vicente Vallés tras los ataques de Podemos

El periodista Vicente Vallés, presentador de los informativos de Antena 3, ha recibido en las últimas horas multitud de mensajes de apoyo después de los ataques perpetrados por dirigentes de Podemos como Pablo Echenique.

"Lo que le pasa es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen "informativos", escribió el portavoz parlamentario de Podemos este pasado sábado en Twitter.

Las respuestas a este mensaje no tardaron en llegar. Numerosos compañeros de profesión de Vallés, como Ana Pastor, Mónica Carrillo, Paloma del Río o Carlos Franganillo, salieron en defensa del trabajo y la profesionalidad del periodista. Este último ha calificado de "repulsivo" el mensaje de Echenique.

"Señalar periodistas es lamentable"

"Señalar periodistas es lamentable lo haga el partido que lo haga. Y más si está en el gobierno. No es la primera vez y me temo que no será la última. Un abrazo a Vicfente Vallés", escribió este domingo Ana Pastor en un mensaje en Twitter.

Las palabras del portavoz de Podemos tienen lugar después de que el propio Pablo Iglesias calificase al presentador de informativos de "presunto periodista". Aunque no lo nombró directamente, el vicepresidente segundo del Gobierno citó unas palabras de Vallés sobre las cloacas en una entrevista en RNE.