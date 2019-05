La respuesta de Rafa Nadal sobre la brecha salarial que se ha hecho viral: "¿Por qué las mujeres ganan más en moda?"

Durante estos días está teniendo lugar el Mutua Madrid Open. El Masters que cada año acoge la capital española. Con motivo del torneo, Rafa Nadal ha dado una rueda de prensa en la que una periodista le ha cuestionado por la brecha salarial que existe en el tenis.

La pregunta parece no haber sentado demasiado bien al mallorquín, quien ha dejado unas declaraciones al respecto que llevan durante todo el día circulando a través de redes sociales.

A la pregunta "¿Qué opinión te merece que las mujeres cobren menos que los hombres en el tenis y a qué crees que se debe esa desigualdad?", Nadal contestaba lo siguiente: "Pues no lo sé. No sé en qué se basa en el fútbol, en el golf o en el modelaje. Por qué las mujeres ganan más que los hombres en el tema de la moda. Pues no lo sé, pero ahí si que tampoco hablamos todo el día de diferencia salarial. ".

Y proseguía: "Como intento evitar la hipocresía habitualmente, pues contesto. Evidentemente, tengo madre, tengo hermana y son las personas que más quiero en este mundo. O sea, que más quiero yo que los hombres y las mujeres seamos exactamente igual y tengamos todos los mismos derechos".

Por último, el tenista español anotaba que "en unos aspectos del tema laboral, las mujeres ganarán más, en otro los hombres ganarán más. Lo único que se tiene que conseguir es que no por ser hombre o ser mujer se gane más o menos. Se tienen que ganar más o menos por la calidad de tu trabajo o lo que seas capaz de vender o generar. Todo lo demás es hipocresía".

Rafael Nadal “No por ser hombre o mujer se tiene que ganar más o se tiene que ganar menos. Se tiene que ganar más o se tiene que ganar menos según la calidad de tu trabajo o por lo que seas capaz de vender o generar” pic.twitter.com/dLfmA766Nj 9 de mayo de 2019

La brecha salarial en el mundo del tenis

Lo cierto es que sí que existe una brecha salarial clara en el tenis. Según un reportaje publicado por The Guardian durante el verano pasado, más del 70% de los hombres entre los 200 mejores del ránking ATP, han ganado más dinero que las mujeres en premios por los torneos ganados.

Pero realmente, no es la primera vez que Rafa Nadal habla en este sentido. En junio de 2018, ya dijo que ésta era "una comparación que no se debería hacer". Repitió también el caso de las modelos que "ganan más que sus colegas y nadie dice nada, ya que ellas tienen más seguimiento".

"En el tenis es lo mismo, quien consigue más audiencia, gana más", añadía.