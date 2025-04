¿Qué significa ‘cirujano’ o ‘becado’ en el código de la Generación Z?

El uso de las redes sociales, la proliferación de comentarios en publicaciones y ‘posts’ y la facilidad de esconderse detrás de una pantalla han hecho que en los últimos años los mensajes de odio proliferen en este tipo de plataformas. Aún así, estas herramientas cuentan con distintas barreras de seguridad que tratan de impedir la aparición de insultos o mensajes discriminatorios, aunque no siempre lo consiguen. De igual manera, esto los jóvenes ya lo saben, y la Generación Z -compuesta por los nacidos entre 1997 y 2012- ha ideado un nuevo vocabulario para que generaciones como los ‘boomers’ no comprendan lo que dicen y las redes sociales no bloqueen sus comentarios.

Antes de hablar de estas expresiones y eufemismos, es importante destacar que en la mayor parte de las situaciones, las palabras sí hacen referencia a lo que puede parecer en un inicio. Además, también es necesario hablar de los emoticonos: la calavera suele utilizarse cuando algo causa malestar o disgusto; la cabra, cuando la figura de la que hablan es la mejor en su campo; y el copo de nieve para hablar de cocaína procedente de países anglosajones.

El código de la Generación Z

Lo que en un inicio puede parecer una cosa, luego resulta no serlo. Esto es lo que ocurre con el lenguaje que los más jóvenes han ideado para hacer referencia a ciertos colectivos sin mencionarlos de forma directa para evitar que retiren sus comentarios de las redes sociales. Así, lo más probable es que los más mayores no comprendan a qué se refieren cuando estos escriben la palabra ‘cirujano’. La palabra puede hacer referencia a grupos raciales asociados a cometer delitos con arma blanca. Comunmente hacen referencia a los gitanos, aunque también pueden referirse a musulmanes.

Además de esto, hay otras palabras que también pueden tener un segundo significado: ‘becado’ es una de ellas. Mientras que en situaciones normales hace referencia a alguien que ha recibido una beca o ayuda económica -normalmente para cursar sus estudios-, en estas ocasiones se refiere a personas migrantes o racializadas. Así, promueven el odio, ya que sugieren que reciben ayudas del Estado de forma injustificada, un discurso de lo más extendido en España y diversas partes del mundo. Estos son otros eufemismos utilizados en las plataformas digitales por los más jóvenes.

• Ingenieros: personas latinoamericanas trabajadores en el sector de la construcción.

• Jovenlandia: crítica a los medios que no hacen referencia a la nacionalidad de un delincuente.

• Flautista: personas autistas.

Finamente, cada vez son más los que tratan de dar visibilidad a este tipo de actitudes. Así, la producción de Netflix, Adolescencia, es una de ellas. La ministerie habla de los incels o ‘célibes involuntarios’ y su lenguaje encubierto, que no es más que el reflejo de una realidad que puede llegar a ser de lo más peligrosa. Este colectivo culpa a la mujer de lo que consideran un fracaso sexual, y las tachan de ser avariciosas, interesadas y promiscuas, generando un ambiente y círculo tóxico y misógino.