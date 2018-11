Qué es 'Excelsior', la palabra clave que Stan Lee ha usado durante medio siglo

El mundo de los superhéroes sigue de luto tras la muerte del popular y aclamado Stan Lee. El creador de personajes como Spiderman, Thor o Los 4 Fantásticos y fundador del universo Marvel falleció durante el pasado lunes a la edad de 95 años.

Su legado es, pues, incuestionable. Multitud de películas, cómics e incluso series llevan el inconfundible sello de Stan Lee. Una amalgama de obras entre las que también se encuentra una palabra que ha sido clave en la vida del escritor desde hace casi más de medio siglo: Excelsior.

Término que de hecho llegó a ser tendencia en redes sociales durante la tarde de ayer, cuando se confirmó el fallecimiento de Lee.

Finally, what does “Excelsior” mean? “Upward and onward to greater glory!” That’s what I wish you whenever I finish tweeting! Excelsior!