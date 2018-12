Este es el único propósito de año nuevo que merece la pena que tengas

Despedimos el 2018 y damos la bienvenida al 2019. Es tiempo de hacer balance, de ser sinceros con nosotros mismos: detallar lo que falló en los últimos doce meses y lo que queremos conseguir en los próximos. Casi todo el mundo cae en lo típico: adelgazar, hacer ejercicio, encontrar pareja, casarse, trabajar menos, ser fiel, etc. Y apenas nadie se da cuenta de lo importante.

Cuando hacemos propósitos de año nuevo se nos olvida destacar aquello que de verdad deseamos hacer, no de lo que debemos llevar a cabo.

Una investigación, publicada en la revista 'Emotion', demuestra que la gente, al hacerse mayor, no se arrepiente de las cosas que ha hecho, sino de las que no ha realizado.

El estudio, elaborado por la Universidad Cornell (Nueva York), identificó tres elementos que conforman el ser de una persona: su "ser real", que consiste en las cualidades que cree poseer; su "yo ideal", que son las cualidades que desea tener; y su "yo que debería ser", que es aquello que tendría que haber sido.

Los investigadores realizaron cientos de encuestas en seis estudios diferentes, y descubrieron que cuando preguntaban a los participantes acerca de cuál era su mayor arrepentimiento en la vida, el 76% contestó "no estar cumpliendo con mi 'yo ideal'". Es decir, la mayoría estaba viviendo como debía, pero no como realmente quería. No eran las personas que querían haber sido.

Haz lo que quieras, no solo lo que debas