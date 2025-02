Un profesor muestra los emails que le envían los padres: “¿Podría corregir en rosa pastel?”

Ser profesor hoy en día es, para muchos, un deporte de riesgo. Son muchos los docentes y profesionales los que denuncian y se quejan de la sobreprotección de los padres sobre sus hijos, llegando en ocasiones a exceder los límites. De esta manera, un maestro se ha hecho viral al publicar en su perfil de TikTok algunos emails y mensajes de los padres de sus alumnos. Las reacciones y cientos de comentarios no han tardado en surgir, publicación que pone sobre la mesa el debate sobre la independencia y protección de los profesionales, que denuncian un creciente malestar con este tipo de actitudes, algunas mucho más graves.

“Hola profesor, mi hijo siempre tiene hambre a las 10:30 y el recreo es a las 11:00. ¿Podría adelantar el recreo? No quiero que pase hambre, gracias”. Este ha sido el mensaje de uno de los padres expuesto por el maestro en sus redes sociales. Entre las críticas más comunes se encuentra la de un usuario que afirma haber entendido “la sociedad de cristal que tenemos”. Esta es una de las opiniones más extendidas: los jóvenes de hoy en día son demasiado sensibles al rechazo y la crítica, poco tolerantes a la frustración y tienden a deprimirse con mayor facilidad.

Sobreprotección de los menores

En este contexto, los docentes denuncian no sentirse protegidos en multitud de ocasiones al imponer castigos o tomar medidas frente a malos comportamientos de sus alumnos. Además, la sobreprotección de sus progenitores y poco apoyo por su parte empeora la situación de los profesionales. En esta línea, los problemas comienzan a tempranas edades, mucho antes de llegar al instituto, hasta el punto de solicitar cambios absurdos, como no utilizar el color rojo a la hora de corregir los exámenes.

“Le agradecería que no use bolígrafos rojos al corregir los exámenes de mi hijo. El rojo es un color muy agresivo y le genera ansiedad. ¿Podría corregir en rosa pastel o verde agua?”. De esta manera el maestro denuncia las situaciones a las que se enfrenta día a día, no sin añadir comentarios con un toque de humor y comedia. En este aspecto, el docente también ha recibido críticas sobre su comportamiento. Algunos usuarios afirman que su actitud puede “dar pie al bullying”, y que esta “debe cesarse”.

Finalmente, otros padres aluden al malestar de sus hijos tras haber recibido mala nota en una prueba escolar. Este comportamiento de protegerlos y defenderlos en lugar de buscar su mejora académica es, para muchos, un error, además de una forma de promover la mediocridad entre los estudiantes. “Ayer mi hija llegó triste porque le puso un 5 en un trabajo. Como su felicidad es lo más importante para mí, le pido que le suba la nota. Gracias”.