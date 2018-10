Los farmacéuticos aclaran que alrededor de un 90% de productos homeopáticos seguirán a la venta

La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha destacado hoy que la retirada de los productos homeopáticos sólo es una parte del total y que, por tanto, ésta no desaparecerá de las farmacias.

Esto es porque la retirada de los productos que no están entre los 2.008 que han solicitado adecuarse a la nueva regulación son solo una parte de la homeopatía.

Lo ha afirmado, en declaraciones a Efe, uno de los vicepresidentes de FEFE Carlos Gallinal, después de que ayer el BOE publicara una resolución por la que los productos homeopáticos que no han cursado su autorización al Ministerio de Sanidad para adecuarse a la nueva regulación deberán ser retirados de las farmacias.

Solo esos 2.008 productos homeopáticos que la han solicitado podrán seguir siendo comercializados hasta su evaluación y posterior decisión de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

1,6 millones consumen homeopatía en España

Gallinal, que ha cifrado en cerca de 1,6 millones de personas los que consumen homeopatía en España de manera habitual, ha querido mandar un "mensaje de tranquilidad" porque los farmacéuticos "saben lo que tienen que hacer" y la retirada de esos productos está "garantizada", al igual que lo está la de otros medicamentos o productos sanitarios cuando se envía la alerta sanitaria desde la Aemps.

La forma más habitual y más rápida por la que los farmacéuticos reciben las alertas sanitarias es por correo electrónico, según ha explicado el representante de FEFE, que suelen enviar los colegios profesionales.

Hay otra vía, que es el SMS, con lo que "se puede garantizar que cualquier retirada de cualquier producto que no sea legal está asegurada", según ha insistido Gallinal, quien ha precisado que a partir de ese momento se aplican protocolos internos, existentes en todas la comunidades autónomas.

La retirada de productos no legales está asegurada

"En los protocolos hay dos vías para devolver el medicamento que en el 99 % es la destrucción y estoy convencido que en este caso también se destruirán", ha subrayado el vicepresidente de FEFE, quien ha señalado que es complicado saber cuántos productos homeopáticos están comercializados hasta la fecha.

Según ha dicho, le parecería difícil que alguien tuviera esos datos de "una manera real y contrastada", aunque sí ha indicado que su estimación personal es que puede haber entre 6.000 y 10.000 en el mercado.

"La elaboración de esa lista no es sencilla pero lo que sí está muy claro es que hay una lista de 2.008 medicamentos homeopáticos totalmente autorizados y no se han retirado y me gustaría llamar la atención de que ésta no es una retirada de toda la homeopatía sino de una parte", ha resaltado Gallinal.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que el 90 % de la homeopatía que consume la población en España está dentro de los 2.008 medicamentos que permanecerán en las farmacias.

Ha abundado en que no se trata de una retirada de la homeopatía sino "una invitación a los que no están autorizados a que lo hagan en los próximos años".

Gallinal ha considerado que a veces se comete el "error" de hablar de la homeopatía como algo "banal" y ha indicado que se utiliza desde hace más de 200 años en el mundo, si bien ha agregado que "no tiene ninguna evidencia científica según el método científico protocolizado a nivel mundial y que por eso causa dudas".

De los 2.008 medicamentos homeopáticos que han pedido a Sanidad adecuarse a la nueva regulación, 1.996 se han comunicado como productos sin indicación terapéutica y 12 solicitan ser presentados como medicamentos con indicación terapéutica, es decir, que tienen utilidad en alguna dolencia o enfermedad.