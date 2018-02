La noche más importante del cine español ya está aquí. La gala de los Premios Goya 2018 se celebrará el este sábado, 3 de febrero, en el Marriott Auditorium Hotel de Madrid, y será presentada por los cómicos albaceteños Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes.

La ceremonia de los Premios Goya 2018 comenzará a las 22:00 horas, y se podrá ver a través de la 1 de TVE. También podrás seguir minuto a minuto todo lo que ocurra en la gala a través del directo de Vozpópuli.

RTVE también ofrecerá un especial previo de la alfombra roja en la 1, que comenzará a las 20:25 horas, y en el que podremos ver la llegada de los asistentes. La alfombra roja de los Premios Goya 2018 contará con una ‘glam cam’ o ‘cámara glamour’ que nos mostrará los detalles de todos los ‘looks’ de los invitados. Un año más, los espectadores podrán seguir de manera personalizada el evento a través de la app de TVE, +TVE, que permite a los usuarios la visualización activa de la gala, así como compartir en redes sociales los detalles del evento.

La mujer será la protagonista de los Premios Goya 2018

La gala número 32 de los Premios Goya 2018 será un homenaje la figura de la mujer, tal y como avanzaron sus presentadores en una rueda de prensa. Sin embargo, no habrá tantas reivindicaciones políticas como en otras ediciones: “No vamos a ser especialmente críticos, nuestro humor va por otros derroteros. No nos vamos a centrar a en eso. Este año han pasado muchas cosas y la política ha saturado a la gente” explicaron, añadiendo que “nunca hemos sido críticos con la actualidad. Además, para quedar bien tendríamos que ser personas muy informadas y no es el caso. Se nos iban a ver las costuras”.

Entre las películas favoritas de estos Premios Goya 2018, se encuentran la vasca ‘Handia’, con 13 nominaciones, la catalana ‘La Librería’, con 12, y ‘El Autor’, con 9. Esta será la gala más políglota hasta la fecha, ya que, de las cinco nominadas a Mejor Película, una está grabada enteramente en vasco, otra en catalán, y otra en inglés. Además, este año, el Goya de Honor será para la legendaria Marisa Paredes. Puedes consultar la lista completa de nominados a los Premios Goya 2018aquí.