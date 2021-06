Vozpópuli vuelve a traer un listado de podcast para amenizar tu fin de semana. En esta ocasión, se han elegido una serie de audios enfocados a encarar la vida con optimismo y a ser más felices.

¿Tienes el síndrome de no saber estar feliz?

Este episodio te ayudará a vivir en paz y tranquilidad contigo mismo. Tras escucharlo te quitarás la mosca de detrás de la oreja y disfrutarás de lo que te rodea.

Como cultivar el optimismo

Ser optimista no significa verlo todo de color de rosa y hacer como si la realidad no existiese. Conviene no confundir optimismo con ingenuidad o negación de la realidad, ya que ser optimista no implica negar los problemas que la realidad presenta, sino asumir su existencia y definir estrategias de acción basadas en la esperanza para afrontar la realidad y transformarla.

Descripción de cómo reducir el estrés en el día a día

¿Eres consciente de tus niveles de estrés? En este episodio aprenderás ideas, reflexiones y recomendaciones prácticas para reducir el estrés de nuestra vida.

Descripción de la motivación

La motivación significa la energía o el empuje que siente una persona para hacer algo. Estar motivado conlleva, entonces, un ímpetu o una inspiración para actuar hasta lograr la meta deseada. Tras escuchar este podcast conocerás los tipos de motivación y como alcanzarlos.

Expectativas y felicidad

¿Por qué tenemos expectativas? ¿Qué relación tienen con la felicidad? ¿Nos ayuda a ser más felices sin esperar nada de la vida? ¿Cómo manejamos las expectativas para no llevarnos desilusiones? En este podcast se dan respuesta a estas y muchas otras preguntas donde profundizar y curiosear sobre temas relacionados con la Psicología Positiva.

Descripción de permiso para sentir

En este episodio te ayudará a superar el maravilloso reto de saber gestionar lo que sentimos.

Superar creencias limitantes, resentimiento, rupturas

En este audio se responden a preguntas sobre cómo superar creencias limitantes, resentimientos del pasado, rupturas de pareja.

Cómo ser más asertivos y el poder de la asertividad

La asertividad es, en esencia, nuestra capacidad para reconocer nuestros derechos e ideas, y exponerlos de forma respetuosa, empática, y sin sentirnos mal. Este podcast ha sido elegido para que conozcas el mundo de la asertividad, sus ventajas y aprendas a cómo serlo.

Lograr una vida con sentido

¿Tienes un propósito? ¿Quieres lograrlo? No te rindas y escucha este audio.

Tres simples hábitos que aumentarán tu calidad de vida

Este podcast te explicará tres hábitos que son facilísimos de aplicar en el día a día y que además aumentarán tu calidad de vida de manera significativa.