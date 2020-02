Un avión se parte en tres trozos tras salirse de la pista de aterrizaje en Turquía

Un avión de pasajeros que volaba de Esmirna a Estambul se ha salido este miércoles de la pista al aterrizar en el aeropuerto de Sabiha Gökçen en Estambul y se ha partido en tres. El accidente no ha causado víctimas mortales mortales por el momento, aunque hay 52 heridos que están siendo atendidos, según ha indicado por Twitter el gobernador de Estambul, Ali Yerlikaya.

Según aclaró el ministro de Comunicación turco, Mehmet Cahit Turan, en una llamada a la citada cadena, el espectacular accidente se produjo tras un aterrizaje difícil y hay varios heridos, pero según los datos disponibles hasta ahora, nadie ha fallecido.

[now] Pegasus Airlines plane crash lands in Istanbul airport, splits into 3 pieces and blasts into flames @flymepegasuspic.twitter.com/XgV40ueNfRhttps://t.co/0Y8byrbkCz