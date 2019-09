Una parroquia de Fuencarral (Madrid) amanece con pintadas de "nazis", "fascistas" y "asesinos"

El Arzobispado de Madrid ha manifestado este viernes "su dolor y repulsa" por las pintadas que han aparecido en la parroquia de San Miguel Arcángel de Fuencarral. La fachada del templo y sus inmediaciones han amanecido con inscripciones en pintura roja en las que se puede leer: "Fascistas", "Estáis manchados de sangre" y "Viva el Frente Popular".

Parte de las pintadas se han realizado en un monolito que recuerda la Guerra Civil, en el que también puede leerse "Nazis", "Asesinos" y "En el Pardo lo vamos a quemar".

Precisamente, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, recomendó este jueves que "no conviene reabrir las heridas" ni utilizar la Ley de Memoria Histórica con fines electoralistas y llamó a "no perder" el espíritu de consenso y reconciliación de la Transición.

El portavoz de los obispos también reiteró que la Iglesia no se opone a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, después de que el Tribunal Supremo decidiese el pasado martes que se lleve a cabo y que los restos del dictador de inhumen en el cementerio de El Pardo.

Para el Arzobispado, "este tipo de actos que quiebran la convivencia en sociedad y recuerda la necesidad de respetar a toda persona y sus creencias". Las pintadas ya están en conocimiento de la Policía, según afirma en su web la iglesia madrileña.

Me llegan estas fotos por WhatsApp y según me dicen así ha amanecido hoy la Iglesia de Fuencarral. Que dolor de imágenes. Que dolor que no sepamos pasar página. Que dolor que no sepamos respetar y perdonar. Y que rabia. Respeto, solo eso. pic.twitter.com/GD3mPzK1jG