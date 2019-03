El Papa cree que la Iglesia española debe tributar por bienes no dedicados al culto

El papa Francisco sostiene que "los hombres de Iglesia son ciudadanos y tienen que cumplir con todos sus derechos de ciudadanos" y por ello cree que la institución debe pagar por todos aquellos bienes que no estén dedicados al culto.

Lo ha hecho en una entrevista al programa "Salvados" de La Sexta tras ser preguntado por su opinión acerca de que la Iglesia española no tribute por este tipo de propiedades cuando la italiana lo hace desde 2012.

El pontífice ha explicado que en aquellos espacios destinados al culto o al bien social, como una oficina de Cáritas, "es obvio que se debe hacer una exención"; pero por "todo lo que no sea culto, todo lo que no sea un bien común, hay que pagar impuestos". Y ha asegurado que no le "incomoda" hablar de pobreza en el Vaticano: "Yo vivo en un museo y lo más aburrido es vivir en un museo", ha respondido.

La exhumación de Franco

Francisco dice no haber participado en las comunicaciones entre el Gobierno y la Santa Sede sobre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, una decisión sobre la que el pontífice responde no tener opinión.

"No tengo opinión", es la única respuesta que Jorge Bergoglio ha dado al ser preguntado sobre esta cuestión.

Tampoco ha dado más detalle sobre las comunicaciones que han mantenido el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el Gobierno español: "Hubo algo pero yo no me metí en eso", ha contestado.

En el Vaticano hay "mercaderes"

Francisco ha admitido que en el Vaticano hay "mercaderes": como en todos los sitios, "no se salva de los límites y de los pecados y de las vergüenzas de otras sociedades. Acá somos hombres y tenemos los mismos limites y caemos a veces en la misma cosa. El trabajo es ir limpiando", ha enfatizado.

Pero él trata de que "esa limpieza se vaya haciendo sola" y "esto es muy lento", ha afirmado admitiendo que "hay problemas en el Vaticano" para esto.

Chismorreo y enemigos

Al igual que "mercaderes", el papa ha reconocido que en el Vaticano "hay chismorreo", y "esto es lo peor que puede haber" porque "denigra a una persona".

De la misma forma, ha admitido que la Iglesia ha jugado a veces con el miedo como hacen ahora algunas voces contra la inmigración: "es evidente, tenemos una historia que a veces nos avergüenza", ha lamentado.

Respecto a si le han permitido hacer todas las reformas que pretendía, Bergoglio ha dicho que nadie se le ha puesto "enfrente para impedirlo. Los mecanismos sociales no son fáciles de mover, pero la mayoría de la gente colabora bien".

"En teoría" puede tener enemigos, pero precisa: "antes de declarar a uno enemigo, lo pienso veinte veces".

Abusos y hermenéutica

Al ser cuestionado por los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, Jorge Bergoglio ha explicado que "una época hay que interpretarla con la hermenéutica de esa época". "No puedo interpretar la conquista de América con una hermenéutica de hoy, me tengo que ir a la de la época".

Sobre este asunto "pasa lo mismo", y hasta que "explotó" el escándalo de Boston, "la hermenéutica era la de que conviene tapar, evitar males futuros..."Y "al tapar, se propaga, una vez que entra la cultura del destape, las cosas no se propagan", ha proseguido el papa, quien ha animado a denunciar los casos que se produzcan.

Francisco ha dicho entender a las víctimas insatisfechas con los resultados de la cumbre de los presidentes de las conferencias episcopales en el Vaticano que finalizó en febrero.

"Yo les entiendo porque uno busca a veces resultados que sean hechos concretos en el momento. Por ejemplo, si yo hubiera ahorcado 100 curas abusadores en la Plaza de San Pedro es un hecho concreto, hubiera ocupado espacio. Y mi interés no es ocupar espacio, es iniciar procesos sanadores", ha detallado.

Precisamente, "las cosas concretas" de la cumbre "fue iniciar procesos, y eso lleva su tiempo", pero es la única manera "para que sea irreversible la cura".

Homosexualidad

El papa considera que "en teoría" no es una "rareza" tener un hijo homosexual, pero ha animado a los padres que empiecen a "ver cosas raras" en sus hijos a que "consulten, por favor, y vayan a un profesional" porque "ahí se verá a qué se debe, y puede ser que no sea homosexual".Jorge Bergoglio ha querido matizar las polémicas declaraciones que hizo el verano pasado cuando recomendó recurrir a la psiquiatría a los padres que detectaran conductas homosexuales en sus hijos."Yo estaba explicando que nunca se echa de casa a una persona homosexual, pero hice una distinción que cuando la persona es muy joven y pequeña y empieza a mostrar síntomas raros, ahí conviene ir y yo dije psiquiatra, en ese momento te sale la palabra que te sale y encima en un idioma que no es el tuyo", ha detallado el pontífice.