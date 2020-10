La OMS quiere que esta canción se convierta en el himno contra la covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha iniciado este lunes una campaña en la que anima a personas de todo el mundo que se graben cantando y bailando'We are family', el clásico de años años 70 del grupo Sister Sledge, y luego lo compartan a través de sus redes sociales.

El fin de esta iniciativa es que esta canción se convierta en el himno internacional en la lucha contra la pandemia de covid-19.

La letra dice frases como estas: "Unidos somos más fuertes porque somos familia". Este ha sido el lema quela OMS ha decidido utilizar para promover la solidaridad y la colaboración mundial frente al coronavirus.

Launching today, the #WeAreFamily video campaign will invite people worldwide to star in the music video, recording videos of themselves with their close family and friends singing the song and then sharing this on their social media channels. https://t.co/xNGVS4iKaMpic.twitter.com/3c0qdsyYPS