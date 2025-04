La OCU se posiciona contra Madrid y su tasa de basuras al considerarla "injusta" y "discriminatoria"

La nueva tasa de basuras implantada en Madrid ha sido recibida con un rotundo rechazo por parte de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que califica la medida como "totalmente desequilibrada e injusta". Según la OCU, la política de gestión de residuos no solo es ineficaz, sino que está condenada a generar desigualdad entre los madrileños, dependiendo exclusivamente del barrio en el que vivan. En lugar de premiar a quienes se esfuerzan por separar y reciclar sus residuos, esta tasa parece premiar a los barrios con menos gestión ambiental, sin tener en cuenta los esfuerzos individuales.

El principio fundamental de la Ley 7/2022 de Residuos y suelos contaminados, que debería aplicar la lógica de "quien contamina paga", se desvanece rápidamente en la práctica. En lugar de medir el coste del servicio de manera equitativa según la cantidad de residuos generados o la calidad de su separación, el Ayuntamiento ha decidido establecer un cálculo que varía drásticamente de un barrio a otro, ignorando completamente el trabajo realizado por los residentes.

La disparidad es alarmante según la OCU: una vivienda con un valor catastral medio de 119.000 euros, con tres personas en su hogar, pagará una cantidad que oscila entre 146 euros en barrios como Moratalaz, y hasta 331 euros en barrios como Sol o El Plantío. ¿La razón? La cantidad de basura generada en cada barrio, que nada tiene que ver con el comportamiento individual de los ciudadanos. Por ejemplo, en Vinateros se generan 91 kg por habitante, mientras que en Sol se alcanzan los 939 kg, una diferencia de diez veces más.

La OCU también apunta a que la tasa desincentiva completamente el reciclaje. Los madrileños que se esfuerzan por separar sus residuos correctamente no verán compensación alguna en su factura, ya que el cálculo no contempla mecanismos que fomenten un comportamiento responsable, como los sistemas de bonificación por buen uso de los contenedores de reciclaje. De hecho, a pesar de que en otras ciudades se premian las buenas prácticas con descuentos, Madrid parece hacer todo lo contrario: no hay incentivo alguno para mejorar la gestión de residuos.

Los barrios 'ricos' no pagan lo mismo

Un punto particularmente crítico para la OCU es la falta de transparencia y equidad en la aplicación de esta tasa. ¿Por qué debería pagar más un hogar en un barrio determinado solo por la cantidad de residuos que se generan, cuando estos residuos a menudo provienen de comercios y viviendas turísticas que no están empadronadas? Este modelo, en palabras de la organización en defensa de los consumidores, está claramente desajustado y solo favorece a unos pocos mientras castiga a otros que, de hecho, podrían estar haciendo su parte en la separación de la basura.

La OCU considera "insuficiente" la bajada del IBI

El Ayuntamiento no ha hecho absolutamente nada para compensar este impacto en la economía doméstica. A pesar de haber anunciado una bajada del IBI para 2025, la OCU cree que esta rebaja es insuficiente para equilibrar los costes adicionales que suponen los nuevos impuestos sobre las basuras. "La bajada anunciada del IBI para 2025 está muy lejos de compensar el coste medio de 140 euros por vivienda apuntado por el propio equipo municipal", afirman desde la organización.

Por si fuera poco, la OCU también denuncia que el Ayuntamiento ha abierto un plazo extraordinario hasta el 15 de abril para que las familias en situación de vulnerabilidad puedan solicitar una exención. Este plazo tan corto, según la organización, es otro claro ejemplo de cómo el gobierno local no se preocupa por las familias que más lo necesitan.

El caso de los inquilinos, una gran incógnita

Otro punto que genera confusión es el impacto sobre los inquilinos. La ley establece que la tasa debería ser pagada por quienes generan los residuos, pero ¿quién paga en los casos de viviendas arrendadas? Si el contrato no especifica claramente que el inquilino debe asumir este gasto, podría producirse una situación de vacío legal, algo que podría traer problemas a futuro, con disputas sobre la responsabilidad de pago.

En resumen, la OCU carga contra Madrid al considerar que esta nueva tasa de residuos es un claro ejemplo de cómo el ayuntamiento ha fallado en su intento de hacer un sistema más justo y equitativo. La OCU no duda en calificarla como "injusta" y "discriminatoria", y advierte que, lejos de fomentar una economía circular y responsable, esta tasa solo ahonda las diferencias entre los barrios de la ciudad.