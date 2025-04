Ni agencias ni búsquedas en Google: aquí se inspiran los jóvenes para elegir sus viajes

Los viajes ya no comienzan con una búsqueda en Google ni en una agencia de viajes tradicional, sino con una imagen en Instagram, un vídeo en TikTok o un reel que captura la magia de un destino. Para las nuevas generaciones, especialmente los millennials y la generación Z, la inspiración para viajar nace en las redes sociales, especialmente creadores especializados en viajes, señala Europa Press.



Según el último informe del portal eDreams, más del 49% de los españoles decidieron su próximo destino a partir de lo que ven en redes sociales, y el 84% de los millennials buscando inspiración digital para viajar. Gracias a los avances en inteligencia artificial (IA), hoy es posible pasar del "quiero estar ahí" al "lo reservo ya" en cuestión de segundos. Además, como no podía ser de otra manera, la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que las personas eligen, reservan y disfrutan de sus viajes.



"Resultado de la combinación de los creadores de contenido más la inteligencia artificial nació Drimer. Entendemos que en la era de las redes sociales la experiencia de viaje se transforma: los creadores pueden monetizar sus experiencias compartidas en redes sociales, y los usuarios pueden vivir esos mismos itinerarios, viajando como sus influencers favoritos", afirma Carlos Sáez, CEO y cofundador de Drimer.



Esta Semana Santa, los viajes más solicitados por los viajeros digitales reflejan precisamente esta conexión entre creadores de contenido y planificación automatizada. Gracias a la inteligencia artificial, esta plataforma permite a los creadores de contenido crear y vender viajes en segundos y ponerlos a disposición de cualquier viajero. Esta tecnología analiza fotos, vídeos, rutas y preferencias de estilo de viaje para construir itinerarios estructurados, personalizados y listos para reservar en segundos.



La plataforma genera propuestas super personalizadas, organizadas con lógica comercial, tiempos estimados, geolocalización y recomendaciones coherentes con cada perfil y sus preferencias. Lo que antes requería días de trabajo manual por parte de pequeños agentes y agencias de viajes, hoy se automatiza en cuestión de pocos minutos, sin perder calidad ni personalización.



Más allá del volumen o incremento de viajeros que se espera esta Semana Santa, lo relevante es cómo está cambiando la forma de organizar y vivir los viajes: cada vez más personas apuestan por experiencias a medida, diseñadas en función de sus referentes digitales, gustos y estilo de vida.



La inteligencia artificial no solo está simplificando la logística, sino que está dando forma a una nueva era del turismo: más personalizada, más rápida y más conectada con las narrativas visuales que inspiran a las nuevas generaciones. Una tendencia que marcará el futuro del sector.