Naciones Unidas alerta: la IA llega a las aulas, genera “sesgos culturales” y entraña peligros

La Inteligencia Artificial -IA- ha llegado para quedarse, revoluciona todo tipo de trabajos y oficios, introduce nuevas posibilidades pero también entraña numerosos riesgos. Así, los profesionales del XI EdTech Congress, celebrado los pasados martes y miércoles, hablan del nuevo escenario al que se enfrenta el mundo de la docencia. La tecnología llega a las aulas y colegios de todo el mundo, cambia la forma de actuar de los docentes y somete a los estudiantes a nuevas realidades.

Más de 1.000 profesionales y 50 empresas han participado en el proyecto, celebrado en el Palau de Congressos de Fira, en Barcelona. Así, la copresidenta del consejo asesor de la IA de las Naciones Unidas, Carme Artigas, se ha pronunciado al respecto. "No hay un solo sector de actividad que no se vaya a ver afectado por la IA, y la educación no es una excepción", ha señalado. Así, son muchos los beneficios de estas tecnologías en las aulas: la personalización del aprendizaje, la adaptación de los contenidos y la automatización de tareas son algunas de ellas.

Riesgos de la IA en las aulas

Los problemas de privacidad y ciberseguridad son dos de los riesgos que más preocupan a los profesionales. En los últimos años, los ataques informáticos que buscan hacerse con datos personales han aumentado considerablemente, y la situación se agrava al hablar de niños y menores de edad. Mientras, la posible deshumanización del proceso educativo es otro de los puntos tratados en este congreso, así como del impacto que esto puede tener en el desarrollo de los jóvenes estudiantes.

"Uno de los mayores desafíos radica en la falta de representatividad en los datos con los que se entrenan los modelos de IA, ya que provienen mayoritariamente del norte global, lo que genera sesgos culturales", ha asegurado la experta. De esta manera se pone sobre la mesa el impacto que esta tecnología puede tener sobre los propios contenidos y materias inculcadas a los más jóvenes. Asimismo, ha alertado del impacto en su desarrollo, con problemas como la falta de atención, la disminución de la empatía y una menor capacidad de resistencia a la frustración.

Cambios para los profesores

La profesional de Naciones Unidas también ha hablado sobre el nuevo rol que, en este contexto y cambio de paradigma, debe tomar y asumir el docente. La labor y el papel desarrollado por un profesor en la actualidad no tiene nada que ver con la de hace 50 años, y esta continúa avanzando a pasos agigantados. Ahora, la transmisión de conocimiento tendrá menos peso en favor del diálogo, el fomento del pensamiento crítico y la creatividad. Esto es así debido al aumento de la cantidad de información disponible, así como del número de herramientas al alcance de los pequeños.

Saber distinguir entre una noticia o información falsa, así como saber identificar buenas fuentes a las que acudir al buscar adquirir cualquier tipo de conocimiento es esencial. Por su parte, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha asegurado que para que el uso de la tecnología en la educación sea un éxito es necesario que el profesorado adquiera competencias digitales, además de aumentar la inversión para digitalizar el sistema educativo y adaptarlos a las exigencias de los nuevos tiempos.