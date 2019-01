Por qué las mujeres son infieles: las nueve razones que les llevan a poner los cuernos

Si has caído aquí lo más probable es que 1) seas mujer y le pongas los cuernos a tu pareja, 2) seas mujer y estés pensando en hacerlo, 3) seas hombre y pienses que tu novia tiene un amante, 4) seas hombre e infiel, o 5) seas un humano curioso.

Al margen de tu identidad, hemos de decirte que estás en el lugar indicado. La infidelidad es un tema muy interesante y complejo, y siempre apetece saber más. Tras analizar las señales que indican que tu pareja puede estar pensando en meterse en cama ajena, hoy vamos a fijarnos en las mujeres: ¿que les impulsa a acostarse con otro(s)? ¿Por qué lo hacen? ¿Hay razones que expliquen este comportamiento?

Pues parece que así es. Antes de pasar a analizar los motivos por que las féminas se van con otro en secreto, queremos destacar que si es tu situación, no te apures, pues en España somos muy infieles. Según la web de citas Ashley Madison, losespañoles somos los más infieles de Europa, y los quintos de todo el mundo.

Una vez consolados, pasemos al tema que nos ocupa: por qué las mujeres son infieles. A continuación, las ocho razones principales:

1) Se sienten ignoradas

Por norma general, si una mujer pone los cuernos es porque se siente descuidada o ignorada por su pareja. Es el principal motivo. Si cree que su amorcito no le hace caso, que le presta la debida atención o que ella ha dejado de ser una parte importante de su vida, irremediablemente buscará a otro ser humano que sí la considere. Es así.

Normalmente, cuando las parejas llevan mucho tiempo –y sobre todo si tienen hijos– caen en la rutina y empiezan a comportarse más como compañeros de piso que como los enamorados que un día fueron. Los detalles, las sorpresas y las noches de pasión dan paso al "¿has hecho la compra?" o "mira a ver si el niño ha acabado los deberes".

2) Han perdido la conexión con su pareja

Relacionado con el primer punto, si una mujer siente que ha perdido la conexión con su pareja y que ésta ya no la entiende, se sentirá mal y lo más probable es que acabe siendo infiel. Cuando ella cree que no tiene nada que ver con su actual novio/marido, y que ya no tienen nada en común, se desentenderá emocionalmente de la relación.

Cuando falla la conexión con el otro, se busca fuera o se corta la relación. Si eres hombre, lector, y crees que a tu mujer le ocurre esto, lo más probable es que tenga un amante.

3) Están agobiadas en general

En muchas ocasiones, una infidelidad es una forma de escapar de la rutina, de evadirse, de hacer un paréntesis satisfactorio en la vida. Muchas mujeres que son infieles se sienten abrumadas y agobiadas en general: el trabajo, las necesidades de su pareja, las suyas propias, el hogar... Cuando la situación no se puede resolver o se perpetúa en el tiempo, las féminas suelen comenzar una relación extramarital que las saque de la rueda en la que viven.

4) Se sienten solas

Las mujeres pueden experimentar la soledad en una relación por varias razones. Tal vez su cónyuge trabaje muchas horas, tenga numerosos viajes, un hijo de otra relación que atender o demasiados compromisos sociales. Si el hombre no suele estar disponible ni emocional ni físicamente para ella, buscará llenar este 'vacío' en cama ajena.

5) Poco sexo (o insatisfactorio)

Esto es obvio: si no hay intimidad sexual, hay cuernos. Si ella ya no se siente satisfecha en la cama con su pareja, o es ésta la que pasa del tema, se irá con otro(s).

6) Por venganza

Un reciente estudio llegó a la conclusión de que el engaño por venganza es más común en ellas que en ellos. De hecho, el 37% de las encuestadas así lo admitió, frente al 31% de ellos. El 81% de la gente que puso los cuernos por devolvérsela a su amorcito lo justificó asegurando que el otro lo había hecho antes. Recuerda, lector, el que pone los cuernos una vez, lo suele hacer una segunda.

7) Tienen baja autoestima

Las mujeres que tienen baja autoestima, depresión, ansiedad, algún trauma infantil no resuelto y/o otros problemas similares pueden buscar validación a través de la actividad romántica y sexual. Si alguien las quiere "de esa manera", se sienten valiosas, deseadas, necesitadas y felices. Damos fe.

8) Quieren salir de su relación

No son pocas las ocasiones en las que ellas se adentran en una relación entramatrimonial con el deseo inconsciente de huir de la que tienen. Algunas féminas necesitan cargarse de razones para dejar a su pareja, o prefieren incluso que las 'pillen' para que la ruptura sea más sencilla y no tener que dar más explicaciones. Otras no son conscientes al ciento por ciento de que quieren acabar con su relación, pero no están dispuestas a hacerlo hasta que tengan un 'sustituto'.

9) No tienen un núcleo femenino sólido

Numerosas investigaciones apuntan a que si una mujer no tiene ni ha tenido un núcleo femenino sólido en su vida, es probable que sobrevalore en cierta manera su relación con los hombres. Si una fémina no tiene un grupo de amigas, no ha gozado de una buena relación con su madre o no ha sentido, en general, apoyo del resto de mujeres que la rodean, es más que probable que sea infiel.

Y hasta aquí, lector. Ojo, son señales generales. En otro tema que publicaremos próximamente, nos detendremos en las razones que llevan a los hombres a ser infieles, que no son las mismas.

Cuéntanos, ¿por qué te has leído este artículo? ¿Crees que tienes cuernos? ¿Eres infiel?