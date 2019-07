Hallada muerta en Santiago una anciana de 89 años que se dejó una olla al fuego

El 112 Galicia tuvo constancia de los hechos sobre las 21,30 horas, cuando recibió una llamada que informaba sobre un incendio en un piso ocupado por una mujer en la calle Mónaco de la capital gallega. Así, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias avisó a los servicios sanitarios de urgencia, pero nada pudieron hacer por salvar la vida de la mujer de avanzada edad que yacía en el interior.

También acudieron los bomberos de la ciudad para sofocar el incendio pero, a su llegada, no había fuego, por lo que no fue necesaria su intervención. Según han indicado a Europa Press, el incendio nunca llegó a producirse, ya que simplemente la mujer había dejado al fuego una olla con agua, que acabó consumiéndose y generando un "intenso" humo. Fuentes de la Policía Nacional han indicado que la muerte de la mujer de 89 años fue natural. "El humo no tuvo nada que ver", han destacado.

Así, según han relatado, la mujer falleció por muerte natural pero dejó agua en una olla, por lo que al consumirse comenzó a echar humo. Una sobrina iba a pasar la noche con ella, que fue la que la encontró. El cadáver ya fue entregado a la familia. "El caso no tiene ningún interés policial", han descartado.

Cocina calcinada en Cangas

Por otro lado, a las 6,30 horas de esta madrugada, el 112 Galicia tuvo conocimiento de un incendio urbano en la localidad pontevedresa de Cangas, que afectó a una cocina y obligó a los ocupantes de la vivienda a someterse a una revisión médica debido a la inhalación de humo.

Así lo confirmaron los efectivos del servicio local de Protección Civil después de comprobar que el fuego estaba apagado. En las tareas de extinción, también colaboraron los Bomberos de O Morrazo y los agentes de la Policía Local.

Arde un horno en La Coruña

Además, los Bomberos de La Coruña han tenido que intervenir esta madrugada para sofocar un fuego iniciado en un horno de una panadería de la ciudad herculina. Por fortuna, nadie resultó herido y lo que se vio afectado fue el aislante del horno. Este suceso se registró en un establecimiento de la calle Pintor Navarro pasada la medianoche.