Muere una mujer en una playa de A Illa de Arousa (Pontevedra)

Según los datos facilitados por el 112 Galicia a Europa Press, a las 13.20 horas de este viernes el servicio de emergencias recibió el aviso de un particular pidiendo ayuda para una mujer en el agua.

#AXEGAInforma do falecemento dunha muller que sacaron da auga na #Praia de Riasón, Arousa. As chamadas ao 112 permitiron activar un operativo formado por @salvamentogob, @GardacostasGal e 061-Urxencias Sanitarias, pero nada puideron facer por salvala. Descoñecense as causas. pic.twitter.com/yiJ7uNYx9u