Muere Michael Robinson, exfutbolista y comentarista deportivo, a los 61 años

"Con tremenda tristeza os comunicamos el fallecimiento de Michael. Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado. Os estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre TAN FELIZ, nunca caminó solo. Gracias". Con este mensaje, lanzado en la cuenta de Twitter del propio Michael Robinson, se ha conocido la muerte del exfutbolista y comentarista deportivo inglés.

El que fuera jugador del Liverpool y Osasuna ha fallecido en Madrid a los 61 años de edad tras no poder superar un cáncer que le fue diagnosticado hace más de un año.

Melanoma con metástasis en estado muy avanzado

El exfutbolista inglés anunció en diciembre de 2018 que padecía cáncer. El comentarista de partidos de fútbol en Movistar+ y el presentador de Informe Robinson explicó que sufría un melanomacon metástasis en estado muy avanzado.

"Preferiría no tener que librar esta batalla pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar", explicó Robinson, que a pesar de la enfermedad siguió comentando partidos de fútbol en la plataforma digital.

El exjugador explicó entonces que el primer síntoma que tuvo fue un bulto en la axila cuando "se sentía perfectamente". Tras ello, y después de consultar con los especialistas fue cuando le diagnosticaron un melanoma con metástasis. "El primer día que me lo dijeron no sabía dónde estaba, no sabía cómo reaccionar", ha indicado.