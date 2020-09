Muere el historietista "Fer", uno de los fundadores de la revista 'El Jueves'

El dibujante Fer, uno de los fundadores de El Jueves, ha fallecido este lunes a los 71 años de un infarto, según ha informado el Punt Avui, periódico en el que publicaba una historieta diaria y donde hoy mismo había dedicado una viñeta a la vuelta al colegio en tiempos de pandemia.

Jose Antonio Fernández (Mansilla de las Mulas, León, 1949), más conocido como Fer, comenzó su trayectoria en publicaciones como Mata Ratos, En Patufet, Oriflama, La Prensa y Barrabàs, antes de entrar en la revista satírica El Papus, de la que fue director.

En 1982 fue uno de los fundadores de El Jueves, emblemática revista que después también dirigiría y donde publicó las series "PutiClub" e "Historias fermosas".

"Maestro y gran inventor de historias"

"Descanse en paz Fer, maestro y gran inventor de historias. Fermosas, además. Hasta pronto, compañero", le han deseado sus compañeros de El Jueves a través de la cuenta de Twitter de la revista.

En 1987 empezó a dibujar para el diario Avui, donde siguió trabajando cuando se fusionó con El Punt y desde donde, durante más de treinta años, dio su contrapunto humorístico a actualidad diaria.

También formó parte de la plantilla de colaboradores de El Temps durante la primera década de este siglo, tal como ha recordado hoy la revista, que ha compartido en las redes sociales uno de sus personales dibujos.

"Un referente del historietismo y el humor gráfico"

Este mismo lunes, día de su fallecimiento, El Punt Avui ha publicado una historieta de Fer, en la que un niño dispara con tirachinas al coronavirus.

"Un referente del historietismo y el humor gráfico. Siempre lo recordaremos por la su particular manera de plasmar su punto de vista sobre la actualidad en todas las publicaciones para las que trabajó", ha dicho el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en Twitter.

A lo largo de su trayectoria también editó varios recopilatorios como "Per aquí, per allà"(1996), "Adéu Presi" (2003), "Any d'estelades" (2012), "Any de sobres" (2013) y "Any de consulta" (2014), algunos sólo con historietas suyas y otros compartiendo publicación con dibujantes como Ferreres, Batllori, Kap, Farruqo, Ermengol o Napi.

También coordinó el libro "Comunica con Humor" y fue uno de los principales impulsores del Premio Internacional del Humor Gat Perich.

Entre los galardones que recibió destaca la Creu de Sant Jordi, que le fue concedida en el año 2018.