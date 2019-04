El líder mediático de los Mossos independentistas, Albert Donaire, ha recibido esta mañana un váter con una estelada dentro y una gran cantidad de lazos amarillos a su alrededor en la puerta de la casa de su pareja.

Un grupo anónimo le ha hecho llegar este regalo al agente de policía autonómico con un mensaje escrito sobre la taza. "Alberto, para el 24 cuando vayas al Supremo", a lo que han añadido que "eres una vergüenza para el uniforme.

Donaire es conocido en el Cuerpo por sus vídeos y mensajes en las redes sociales a favor de la independencia de Cataluña. El policía tiene que declarar el próximo 24 de abril en el Tribunal Supremo

Respuesta separatista

El policía ha respondido en su perfil de Twitter donde ha asegurado que no le harán callar: "Esta madrugada han dejado esto en una vivienda a la que acostumbro a ir. No me harán callar ni dar ningún paso atrás. Con más determinación aún iré a destapar las vergüenzas de España el día 24. No callaré. No me dais miedo".

También le han mostrado su apoyo en redes su grupo, Mossos per la República, quienes han pedido al conseller de Interior, Miquel Buch, que actúe ya "para detener los ataques fascistas".