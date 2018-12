El controvertido monólogo de Buenafuente sobre el auge de Vox transformado en Groucho Marx

Andreu Buenafuente lo ha vuelto a hacer. El humorista y presentador se atavió, de nuevo, a lo Groucho Marx -algo que ya hizo para explicar el procés- para analizar en un controvertido monólogo el auge de Vox, tras haber irrumpido en el parlamento andaluz con 12 escaños en las pasadas elecciones autonómicas.

El fragmento emitido en Late Motiv, el programa que presenta Buenafuente en Movistar+, ha sido aplaudido y criticado a partes iguales. Sin embargo, no ha sido hasta una semana más tarde cuando el monólogo ha empezado a correr con más fuerza a través de las redes sociales.

¿El motivo? El siguiente comentario con el que han denunciado que Buenafuente llamase "cerdos" a los votantes andaluces: "En las próximas elecciones exijo que pidan el voto a los cerdos. Espera, eso ya se ha hecho"

"Hay quien no se explica que la extrema derecha haya sacado sólo 12 diputados. La extrema derecha tampoco", comienza Buenafuente en relación a los resultados de Vox en Andalucía.

"En estas últimas horas expertos que ahora salen como setas después de la tormenta le han echado la culpa a la izquierda por no movilizar a sus votantes, a la derecha por adaptar su discurso a las tesis de extrema derecha, a los medios por darles cobertura, a los cómicos por banalizarlo. Digo yo que igual la culpa, llámame loco, la tienen los que lo han votado".

Soy yo o @Buenafuente ha llamado cerdos a los votantes de Andalucía.¿Dónde está el chiste? A mí que se suenen con una bandera de un país me parece infantil comparado con llamar cerdos a los votantes.Si eso era un chiste y no un insulto, ¿alguien me explica el chiste? pic.twitter.com/XRoZB9Ymse