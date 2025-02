El Ministerio de Agricultura responde a los veterinarios tras el cierre de sus clínicas

El pasado 2023, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación -MAPA- anunciaba una nueva medida que hacía saltar todas las alarmas entre los veterinarios y profesionales que, día a día, dedican su vida a cuidar de los animales. El gremio afirma que la normativa actual "no permite" seguir su "criterio clínico", y por ello ha convocado en el día de hoy, 11 de febrero, el cierre de numerosas clínicas veterinarias en toda España como protesta ante estas medidas.

El Real Decreto 666/2023 ha sido el encargado de levantar ampollas entre los profesionales, y en concreto el registro detallado y oficial de cada antibiótico dispensado a sus clientes. Además, este es sometido a dos requisitos: la dispensión exacta de medicamentos, eliminando los sobrantes; además de la necesidad de que el animal esté identificado con un microchip.

Este último punto ha sido el más polémico, ya que las mascotas no quedan exentas del requisito. Esto significa que, en el caso de convivir y acudir con el animal a la clínica veterinaria, este no podrá ser tratado si no tiene un microchip. Por ello, veterinarios de toda España piden un cambio normativo. Creen que la ley actual "compromete la salud animal, la profesión veterinaria y la sostenibilidad" de su profesión.

El Ministerio de Agricultura responde

En este contexto, a partir de las 11:00 horas de hoy, clientes que acudían a las clínicas veterinarias se han visto sorprendidos ante la negativa de poder atenderlos. La preocupación es generalizada -tanto por parte de los dueños de los animales como de los profesionales-, y amenazan con continuar hacia adelante y escalar las propuestas. La plataforma VetsUnidos ha sido la encargada de iniciarlas, pero ya cuenta con el apoyo de grupos como Change.org y diversos colegios veterinarios de toda España. Además, se han recogido 5.000 firmas de profesionales del gremio que tratan de conseguir un paso atrás en estas medidas.

Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación remite una comunicación en la que se detalla que los veterinarios de mascotas conocen la obligación de transmitir la información requerida a PresVet desde junio de 2023, "por lo que han tenido más de un año y medio para prepararse". Además, el Departamento ha recordado que los veterinarios llevan transmitiendo desde enero de 2019 las prescripciones de antibióticos de animales de granja, y afirma que este sistema funciona “con total normalidad”.

Después de la comunicación de las autoridades, no parece que vaya a haber cambios al respecto. Para el MAPA, PresVet es un sistema de recogida de información y "no establece limitaciones a las prescripciones y por tanto no condiciona en absoluto el juicio clínico del veterinario". Y también se han pronunciado respecto a la carga administrativa, una de las quejas del colectivo: asegura que es una información que las clínicas "ya la graban en sus sistemas" y que “solo se requiere una adaptación del sistema informático".