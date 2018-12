Michael Robinson anuncia que padece un cáncer "que no tiene cura"

El ex futbolista inglés Michael Robinson ha anunciado en el programa de la Cadena Ser La Ventana que padece cáncer. El comentarista de partidos de fútbol en Movistar+ y el presentador de Informe Robinson ha explicado en directo que sufre un melanoma con metástasis en estado muy avanzado.

"Preferiría no tener que librar esta batalla pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar", ha explicado Robinson, que este fin de semana no participó como comentarista en El Partidazo de Movistar+.

Nuestro compañero @michaelrobinson acaba de compartir con los oyentes @LaVentana que tiene cáncer, un melanoma Toda nuestra fuerza, Michael pic.twitter.com/mMgx5o1kN1 — Cadena SER (@La_SER) 17 de diciembre de 2018

Pero a pesar del difícil momento, el campeón de una Copa de Europa con el Liverpool no ha perdido el sentido del humor, asegurando que "el pasado viernes, cuando me sometí a mi primer tratamiento de inmunoterapia, les pregunté si me iba a curar también de mi defecto al pronunciar las erres".

"No sabía dónde estaba"

El ex jugador de Osasuna ha explicado que el primer síntoma que tuvo fue un bulto en la axila cuando "se sentía perfectamente". Tras ello, y después de consultar con los especialistas fue cuando le diagnosticaron un melanoma con metástasis. "El primer día que me lo dijeron no sabía dónde estaba, no sabía cómo reaccionar", ha indicado.

Incluso ha relatado cómo fue el momento exacto en que le comunicaron: "Me dieron una noticia tremenda: 'Michael tienes cáncer, uno malo que no tiene cura'. Lo demás no me acuerdo de haberlo escuchado muy bien. Yo pensaba que era una pesadilla, que no era verdad".