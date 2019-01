¿Mercadona regala bonos de 100 euros? La estafa que ha vuelto a hacerse viral en WhatsApp

¡Estamos celebrando nuestro 50 aniversario y regalando un bono de 100 euros a todos! Es el llamativo mensaje que, supuestamente, proviene de Mercadona y que, según parece, otorga a los usuarios una cantidad de dinero para gastar en sus supermercados.

Pero no es nuevo. De hecho, es uno de los bulos más recurrentes que hay y que, de vez en cuando, vuelve a circular a través de Internet y sobre todo a través de WhatsApp. Ahora, en la segunda semana de 2019, la estafa está volviéndose a hacer viral.

Por lo pronto, ayer las consultas respecto al tema se dispararon en las búsquedas de Google. Y no hay más que echar un vistazo para ver que se trata de un timo que vuelve año tras año. De hecho, en marzo de 2018, la Policía Nacional ya advirtió, en su cuenta de Twitter, de este tipo de timo.

La estafa consiste en un enlace que hace ver que es de Mercadona, que te llega a través de WhatsApp y que te dirige en una encuesta en la que hay que responder una serie de preguntas para, posteriormente compartirlo en Facebook. Práctica que hace que el bulo llegue incluso a más personas.

Sin embargo, tras esto, Mercadona no regala 100 euros, sino que tiene como objetivo el robo de datos, lo que se conoce como pishing.

Como decimos, es uno de los bulos más recurrentes y que una vez más ha vuelto a llegar a los teléfonos móviles de los usuarios.

@malditobulo hola buenas! Mi madre acaba de recibir un mensaje de WApp de unos bonos de 50 e de Mercadona. He mirado por internet y por lo visto es un bulo. He visto en vuestra web y no está tal noticia. Por si queréis investigar/añadirla. Saludos pic.twitter.com/i9j65eqOtV