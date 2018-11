El nuevo turrón de Mercadona que está siendo todo un éxito: "Es la fruta prohibida"

Apenas queda un mes para la Navidad, pero, igual que el alumbrado de las calles, los dulces típicos de estas fiestas ya han empezado a asomar en las grandes superficies y supermercados. Prueba de ello es el nuevo turrón del Mercadona que, a juzgar por los comentarios que ya ha desatado en redes sociales, será el producto triunfador de estas fechas.

Esta vez Hacendado, la marca por excelencia de la compañía de Juan Roig, ha optado por combinar lo dulce - chocolate blanco- con lo salado - galletas saladas - en una explosiva mezcla que ha originado este turrón.

Tiene, pues, un sabor tradicional a la almendra, aunque también se pueden apreciar ligeros toques de miel y vainilla. ¿Su precio? 1,45 euros.

"Está buenísimo", "Es un sí rotundo" o "es como si hubiese comido la fruta prohibida". Estos son algunos de los comentarios que este nuevo turrón de Mercadona ya ha originado en redes sociales, convirtiéndolo así, en uno de los dulces estrella de estas Navidades.

El turrón de galleta salada del Mercadona está buenísimo, lo que por poco no cabe en la caja de lo grande que es.

He comprado y acabo de probar el turrón de galleta salada del merca. Ha sido un error. Me siento como si hubiese mordido la fruta prohibida. A partir de aquí todo es cuesta abajo hasta la obesidad. Me entrego a ti, turrón.