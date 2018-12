La verdad que se esconde tras la famosa canción de Mercadona: su creador lo cuenta todo

Si alguna vez has ido a Mercadona, seguro que te ha ocurrido: has salido tarareando su famosa canción: "Mercadonaaaaa, Mercadonaaaa". No tiene mucho más, pero es pegadiza como ella sola.

Pero ¿quién creó la famosa melodía? ¿Y la letra? ¿Qué se esconde tras este famoso 'himno' de las clases medias españolas?

El padre de la canción de Mercadona es Lluis Miquel Campos, valenciano de 74 años, quien ha revelado en 'Vice' cómo fue el proceso creativo de la misma.

Estas son las 5 cosas que no sabías de la canción de Mercadona:

1) Fue un encargo publicitario

Lluis Miguel cuenta que el famoso “Mercadoooona, Mercadona” se le ocurrió a él solo en el despacho. "Teníamos un mes para hacer todo el encargo, que entre otras cosas había que crear un jingle para el spot. Normalmente cuando compones, coges el piano y empiezas a tantear, pero esta vez fue distinto", relata al redactor Jordi Llorca.

2) Surgió sin más

No le dio muchas vueltas al tema, pues se le ocurrió sin más: "Sencillamente me vino la melodía a mi cabeza. La tarareé varias veces y luego encajé la marca. Hay veces que una canción la compones en 5 minutos sin querer y otras que le das más importancia y tardas varios años".

Una vez que tenía la idea, subió al estudio donde se encontraba el músico y cantó otra vez el “Mercadona, Mercadona”. "Teníamos la parte central, el motor, lo que se denomina botón, pero después se complicaba porque había que hacer una pieza de 30 segundos, otra de 1 minuto y una más de 2 minutos. Para hacerlo se necesitaba un desarrollo musical completo", detalla.

3) No la encargó Juan Roig

El presidente de Mercadona, Juan Roig, no fue quien encargó la canción, sino alguien de su equipo: "Las oficinas de Mercadona estaban muy cerquita de Alboraya, en Tabernes Blanques. Como trabajábamos para ellos tenía un par de personas allí para encargarse de la publicidad".

4) Cobró unos 600 euros

No recuerda con exactitud cuánto le pagaron por la canción. Cree que unas 100.000 pesetas, es decir, 600 euros. "Quizás me equivoco, pero algo así sería. No fue mucho más. Además nosotros nos abríamos al mercado, por lo que nos interesaba trabajar".

5) No le pagan derechos

La compañía de supermercados Mercadona registró la canción el 12 de noviembre de 2014, pero Lluis Miguel no cobra royalties. "Pero no tengo ningún tipo de remordimiento, aunque cueste de creer. En esa época tenía muchísimo trabajo porque empezamos a grabar con muchísimas bandas de música, de rock o folclore, y simplemente no registré la canción. Supongo que Mercadona pensó: 'Ostras, este jingle no lo tenemos registrado'. Me parece normal. En serio, no me sabe mal, ni pienso que me lo han robado. Supongo que no me avisaron porque quizás ni saben quién era el creador".

