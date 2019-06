Polémica en Masterchef por hacer un menú catalán a unos falleros en Valencia

La noche de este martes se emitió la semifinal de la séptima edición de Masterchef en la que Aleix, Aitana, Carlos Valentín y Teresa buscaban hacerse un hueco para la final que tendrá lugar la próxima semana. Como viene siendo habitual, para la prueba por equipos -que es la segunda del programa- se fueron hasta Valencia para preparar un menú para falleros. Momento en el que llegó la polémica.

Por poner algo de contexto, cada vez que se desplazan a lo largo de nuestro territorio geográfico, los platos que preparan son típicos de la zona. Pero en esta ocasión, prepararon un menú catalán que consistía en bacalo con piel frita y 'samafina', canelones de 'rostit' y un postre que fue crema catalana.

Platos que suscitaron una avalancha de críticas contra el programa por parte de los espectadores, quienes no entendía que yendo a Valencia a hacer un menú a unos falleros, fuera comida típica catalana lo que se le ofrecía.

#MasterChef en Valencia ponéis a cocinar un menú Catalán... Se os ve el plumero. Off tele y hasta mañana

No he entendido muy bien todo esto de venir a Valencia a cocinar un menú catalán. Enserio, no entiendo #MasterChef