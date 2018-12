Las 12 series imprescindibles que Netflix ha estrenado este 2018

A este año apenas le quedan días para llegar a su fin. Así que como viene siendo habitual por estas fechas, es época de amigos invisibles, cenas de empresa, regalos, lotería, Navidad... y rankings. Uno de los que no podía faltar en esta parte es el de las mejores series de Netflix de este 2018... o al menos, las que no te puedes perder.

Lo cierto es que la compañía rara vez da sus datos de audiencia, los pocos informes que muestra al respecto están basados en la popularidad de las series, desde el punto de vista, por ejemplo, de cómo se han visionado. Dicho de un modo más sencillo, se fija en lo maratoneadas que son sus ficciones.

Así, cuando todavía quedan estrenos de diciembre en Netflix por aparecer, entre ellos El Perfume, la adaptación del aclamado best-seller homónimo de Patrick Süskind, que es uno de los títulos más esperados, desde Vozpópuli traemos las series imprescindibles que han llegado a Netflix en 2018.

12. Altered Carbon

Fue una de las primeras ficciones en aterrizar en Netflix durante este año y un imprescindible para los amantes de la ciencia ficción. Su primera temporada contó con diez episodios y ya ha sido renovada para una segunda. Durante la primera mitad del 2018, la serie se convirtió en una de las más comentadas de la plataforma, lo que ha hecho que se cuele en esta lista.

La historia de Altered Carbon: 250 años después de su muerte, un prisionero vuelve a la vida en un nuevo cuerpo para resolver un asesinato y ganar así su libertad.

11. Making a Murderer (2)

La segunda temporada de esta aclamada serie documental llegó a Netflix en la segunda mitad de este año. Por lo pronto, su tercera temporada está en el aire, aunque sus creadores confirma en que salga adelante. Tras su estreno, se hizo con 4 premios Emmy, incluyendo mejor documental o serie de no ficción.

En definitiva, no le faltan motivos para que su segunda temporada se haya colado entre lo más interesante de la plataforma en este 2018.

Vale, pero, ¿de qué va Making a Murderer? Está rodada a lo largo de 13 años, basado en una historia real cuenta la historia de dos hombres acusados de un macabro crimen que quizás no cometieron.

10. Élite

Élite ha sido una de las primeras series españolas de Netflix. Fue, pues, uno de los títulos más esperados del año que, por lo pronto, ya está a la espera de una segunda temporada. Quizás no sea la mejor serie del mundo, pero es digna de atracón de fin de semana.

Y a esto se le suma una ficción que trata, entre jóvenes, distintas temáticas como LGTBI, el VIH, raciales, etc. Son realmente, un total de 8 horas de puro entretenimiento.

Élite narra la historia de tres jóvenes de clase obrera que se matriculan en un exclusivo instituto privado, las diferencias entre ellos y los alumnos ricos darán lugar a un asesinato.

9. Baby

Ha tardado en aparecer, pero a finales de noviembre ha llegado directa de Italia, una de las series que más polémica han generado en este año. Y si te ha gustado Élite, o al menos te ha entretenido, no puedes dejar de ver esta serie.

El caso en el que está basada la serie llega de dos jóvenes italianas, de 14 y 15 años, de un barrio rico de Roma y que estuvieron envueltas en un escándalo sexual comercial.

8. On my block

Según publicó Netflix recientemente, On my block ha sido la serie más maratoneada en Estados Unidos durante 2018. Ocurre, quizás, como con las anteriores, puede que no sea la mejor serie de todas, pero mediante un joven reparte, consigue crear una trama suficientemente entretenida como para tenerla en cuenta en un fin de semana lluvioso.

Según define Netflix, la ficción nos lleva hasta un barrio marginado de Los Ángeles, en el que cuatro adolescentes listos, divertidos y espabilados ponen a prueba su amistad cuando empiezan el instituto.

7. La casa de papel

Sí. Esta serie no se ha estrenado en este año. Fue emitida en Antena 3, pero Netflix adquirió sus derechos a finales del pasado año. Motivo que ha hecho que 2018 haya sido, sin duda, el año de La casa de papel. Su tercera temporada es, incluso, uno de los títulos más esperados del 2019.

De hecho, recientemente el aclamado Stephen King escribió un tuit en el que se declaraba fan de la serie.

6. Las escalofriantes aventuras de Sabrina

Resucita o traer de vuelta a una de las brujas más conocidas de la pequeña pantalla ya traía suficiente expectación. Ha sido una de las ficciones más seguidas y comentadas desde que se estrenara en la semana del pasado Halloween. Y a esto le acompaña, la multitud de buenas críticas que, desde medios especializados, han llegado tras su estreno.

Por lo pronto, una segunda entrega ya está preparada para llegar en abril de 2019. En su primera temporada, Sabrina divaga entre dos mundos muy distintos: el de la magia de su familia y el mundo real de sus amigos.

5. Maniac

Tampoco podía faltar en esta lista de series de Netflix en 2018, Maniac. Ha sido uno de los estrenos más comentados y seguidos durante los últimos meses. Ficción que ha despertados filias y fobias, casi a partes iguales. De ella han dicho que "fracasa en cada realidad" a que con ella "es difícil apartar la mirada de la pantalla". ¿Lo mejor? Verla uno mismo.

¿De que va Maniac? Dos desconocidos con problemas conectan durante un ensayo clínico diseñado por un médico que detesta a su madre y controlado por una computadora emocionalmente inestable.

4. Narcos Mexico

Aprovechando el enorme éxito que cosechó Narcos, Netflix estrenó el pasado noviembre Narcos Mexico. De hecho, en un principio estuvo pensada para seguir con la estela de la anterior y convertirse en su cuarta temporada, pero finalmente se desarrolló como una complementaria.

Está centrada en el tráfico de drogas ilegales en México. La ficción original se centró en Colombia. La serie ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público.

3. House of Cards (final)

Una de las series por excelencia de Netflix y que, recientemente ha visto su final. La última temporada llegó con la expectación que la propia ficción generaba e incluso más, a raíz de las polémicas en las que indirectamente se vio envuelta.

2. La maldición de Hill House

Es sin duda, una de las series de Netflix de 2018. Los medios especializados sólo tienen buenas palabras para ella y su audiencia tampoco parece estar quedándose corta.

Un imperdible, sobre todo, para los amantes del género de terror. Sirviéndose de flashbacks, una familia rota se enfrenta a los perturbadores recuerdos de su viejo hogar y de los terroríficos eventos que hicieron que lo abandonaran.

1. Bodyguard

Por último, no podía faltar en esta lista, uno de los fenómenos del año en Netflix. La serie fue emitida originalmente por la BBC y resultó un enorme éxito en Reino Unido. Ha sido, según la plataforma, una de las series más maratoneadas de este año, y es que sus ocho capítulos de apenas 40 minutos son dignos de atracón.

Ha sido aclamada por la crítica y por el público a partes iguales.

Tras ayudar a impedir un atentado terrorista, un veterano de guerra debe proteger a uno de los políticos que impulsó el conflicto en el que combatió.