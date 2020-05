Lo último en mascarillas: llevar tu cara impresa y poder desbloquear tu móvil

Las mascarillas se ha convertido en un complemento que hay que llevar y ya forma parte de 'la nueva normalidad' a causa del coronavirus. Cada vez son de lo más originales. Las hay de colores, estampados varios y lo último son las que tienen impresa una foto de la cara de la persona que la lleva. Con este tipo de mascarillas, los teléfonos móviles pueden hacer que funcione el reconocimiento facial que permite desbloquear los teléfonosmóviles.

A un estudio fotográfico en India se le ocurrió esta idea novedosa de producir mascarillas que llevan impresas tu cara en ellas, concretamente la parte de abajo de la cara, desde la nariz a la barbilla. Muchos clientes optan por esta opción ya que las quieren para que se les pueda reconocer.

En las redeshay opiniones de todo tipo. Mientras a algunos usuarios les parece una buena idea, incluso les divierte, a otros les parece espeluznante o que da miedo.

Print your face on a mask? - #Indian photo studio sets a trend with faceprint masks#Chennai#Indiapic.twitter.com/LHebMt2Pss — Ruptly (@Ruptly) May 27, 2020

El director y actor estadounidense Christopher Miller publicó una foto de sí mismo usando una máscara facial que él mismo se hizo: "Hice una máscara con una foto de mi cara impresa en algodón y debo decir que es... tan inquietante como pensé que sería", ha escrito en Twitter.

Después hizo la prueba de ver si podía desbloquear el teléfono con ella y el resultado fue: "No puedo desbloquear mi teléfono con ninguna de las versiones".

Update: I had a slightly smaller one printed as well to lessen distortion. Slightly less creepy but only slightly. Also, I can’t unlock my phone with either version. pic.twitter.com/HAKToWhcyn — Christopher Miller (@chrizmillr) May 28, 2020

Esta diseñadora ha conseguido que con sus mascarillas se desbloqueen los teléfonos móviles

La artista y diseñadora Danielle Baskin, que reside en San Francisco, también ha trabajado en esta idea y asegura que con sus creaciones sí puede desbloquear los teléfonos móviles.

Se trata “de un servicio que imprime tu cara en una mascarilla N95 para que puedas proteger a la gente de epidemias víricas y seguir usando la función de desbloqueo facial en tu teléfono”, ha escrito en Twitter, para añadir que ademásel objetivo de estas mascarillas es también el “poder ser reconocido por tus amigos”.

Aunque ya tiene lista de espera, ha señalado que aún no hay "fecha de lanzamiento". Sin embargo, si uno está interesado es posible dejarle el correo electrónico en la página web del proyecto y que te llegue un aviso cuando se empiecen a producir.