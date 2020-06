El vídeo viral de Maradona que empaña el 34 aniversario del 'gol del siglo' y de 'la mano de Dios'

El 22 de junio de 1986 el futbolista argentino Diego Armando Maradona hizo historia. Sus dos goles a Inglaterra en los cuartos de final de aquella Copa Mundial de Fútbol que tuvo lugar en México significaron algo más que el pase a las semifinales de la selección Argentina. Los denominados como 'el gol del siglo' y 'la mano de Dios' en el Estadio Azteca cumplieron este lunes 34 años, pero un vídeo del astro argentino ha empañado la celebración.

Maradona, polémico donde los haya, ha vuelto a mostrar su peor versión en un clip que ha corrido como la pólvora por las redes sociales. En un estado lamentable, el exfutbolista argentino 'intenta' bailar con la que es actualmente su pareja. Pero ni su cara ni su movimientos, nada acompasados, permiten que este sea natural.

En el aniversario del que ha sido uno de los mejores goles de la historia del deporte rey, el vídeo de Maradona ha sido como un jarro de agua fría para sus fans, que ven como el que ha sido el mejor futbolista de la historia -con permiso de Lionel Messi- sólo genera polémicas en los últimos años.

En el vídeo viral, además del estado del argentino, queda patente que las compañías de Diego Armando no son las mejores, ya que las imágenes fueron tomadas en una fiesta familiar y no tardaron nada en viralizarse. De hecho, las mismas acaban con Maradona bajándose los pantalones y mostrando el trasero.

Las críticas en las redes sociales se pueden contar por miles. Estas se dirigen al propio Maradona y a las personas que estaban en la fiesta y que han sido las encargadas de difundir el vídeo viral del exfutbolista.

1) Es cierto, no es la mejor imagen, ni deseable para su figura.2) no menos cierto es que, una buena parte del problema, es la gente que lo rodea. ¿Porqué hacer público un video que, se supone, era privado?Él puede que no se ayude, quienes lo acompañan: tampoco. Saludos.