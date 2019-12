Lista premios Lotería de Navidad, en directo: comprobar el Gordo, el segundo y el tercero

Hoy se celebra el tradicional sorteo extraordinario de Lotería de Navidad, que organiza Loterías y Apuestas del Estado. El Teatro Real de Madrid ha abierto sus puertas a las ocho de la mañana para acoger a todos los curiosos que han querido dar el pistoletazo de salida a la navidad de una forma diferente, y quién sabe si con un buen pellizco que engrose su cuenta bancaria. Desde las 9.15 de la mañana, los niños de San Ildefonso cantan los premios. Especialmente madrugador ha sido el 'Gordo', el 26590, premiadocon 400.000 euros al décimo, que ha sido cantado apenas diez minutos después de que los bombos empezasen a girar.

Lista de premios Lotería de Navidad, en directo: el Gordo, segundo premio y tercer premio

12.01 El 41.710, agraciado con el primero de los dos cuartos premios ha ido a parar sobre todo en Utrera (Sevilla), con 130 series del número; y a otras administraciones de Barcelona, Madrid, Alicante, Cádiz, A Coruña, Málaga, Murcia y Valencia. 11.47 41710, primer CUARTO PREMIO de la mañana. Está dotado con 200.000 euros en cada serie. 11.45 El segundo premio ha recaído en administraciones de Madrid, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Lleida, Lugo, Málaga y Pontevedra. Sobre todo ha ido a parar a la administración número 31 de Madrid (Felix Boix, 4), con 102 series del número; a Fuentes del Maestre (Badajoz), con 30 series; y a San Lorenzo del Escorial (Madrid), con otras 30. Además, la madrileña administración de Doña Manolita, que también tiene una serie del 'Gordo', cuenta con dos series de este segundo premio. 11.31 10989, SEGUNDO PREMIO de la Lotería de Navidad. Está dotado con 1.250.000 euros a la serie. Ha sido cantado en el primer alambre de la sexta tabla. 11.30 El 750, agraciado con el tercer premio del Sorteo de Navidad 2019, riega 27 provincias. 11.20 Sale el 54527, otro QUINTO PREMIO, agraciado con 6.000 euros al décimo. 11.12 Sale el TERCER PREMIO: 00750, dotado con 50.000 euros al décimo. Ha sido cantado en el quinto alambre de la quinta tabla. 10.53. Por su parte, el premio del 66.212 ha ido a parar a localidades de Valencia, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Vizcaya, Burgos, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Guipúzcoa, Gerona, Granada, Baleares, La Rioja, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid y Zaragoza. 10.51 El número 6293, agraciado con el segundo de los ocho quintos premios ha estado muy repartido: Almería, Sevilla, A Coruña, Baleares, Madrid, Burgos, Málaga, Navarra, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Vizcaya, Las Palmas, Barcelona, La Rioja, Alicante, Tarragona, Valladolid, Asturias, Cuenca, Granada, Murcia, Ourense, Pontevedra, Sevilla, Álava, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Gerona, Guadalajara, Huesca, La Rioja, León, Lugo, Murcia, Salamanca, Sevilla, Teruel, Toledo y Zaragoza. 10.49 El número 23059, agraciado con el tercero de los ocho quintos premios, ha recaído íntegramente en la administración número 1 de Palamós (Gerona), con las 170 series. 10.42. 74770, quinto QUINTO PREMIO de la mañana, premiado con 60.000 en cada serie. 10.38 62212,cuarto QUINTO PREMIO del sorteo de Navidad. 10.36 Los premios de importe inferior o igual a 20.000 euros no estarán sujetos al gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías, según los límites que fijó la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2018.

10.29 23059, sale el tercer QUINTO PREMIO, agraciado con 60.000 euros en cada serie. Ha sido cantado en el décimo alambre de la tercera tabla.

10.24 06293, el segundo QUINTO PREMIO de la mañana ha sido cantado en el noveno alambre de la tercera tabla.

10.14 El 26590, agraciado con el primer premio, ha repartido más de 388 millones de euros en Cataluña. 90 series estaban a la venta en la administración número 1 de Salou (Tarragona), otras cinco en la 249 de Barcelona y dos series en Súria (Barcelona). Se trata del mayor premio en la lotería de Navidad que recae en Cataluña en los últimos años y la primera vez que el Gordo llega con abundancia a la provincia de Tarragona.

10.04. El número 75206 es uno de los ocho quintos premios. Va íntegro a Soria, donde la administración número 2, con las 170 series del número. Precisamente, la provincia de Soria es la que mayor gasto por habitante ha consignado, con 224,45 euros por habitante en 2019.

9.49 75206, sale el primer QUINTO PREMIO, dotado con 60.000 euros a la serie. Ha sido cantado en el alambre sexto de la segunda tabla.

9.42Cuarenta series del premio gordo (26590) han sido vendidas en administraciones de lotería de Alcoy, San Vicente del Raspeig y Moraira, que han repartido en total 160 millones de euros.

9.34 El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte 2.380 millones de euros en premios. Los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, con 680 millones de euros a repartir con este premio principal.

9.31 El número ha sido cantado a las 9.19 horas en el cuarto alambre de la primera tabla. Noura Alkrouh y Elizabeth del Carmen Roque Figuereo han cantado número y premio, y Santo Daniel de León Santa y Bileiky Lisselot Arias Ciprián han sido los encargados de extraer las bolas.

9.27 El 26590 es uno de los 'gordos' más madrugadores de la historia, pero no ha conseguido adelantar al de 2004, que saló del bombo a las 9.16 horas.

9.19 ¡SALE EL GORDO!: 26590

Ha sido el primer premio en salir del sorteo apenas diez minutos después de comenzar a girar los bombos.

26590, 1er premio 4.000.000€ a la serie #LoteríaNavidad — Loterías del Estado (@loterias_es) December 22, 2019

9.15. Finaliza el segundo alambre de la primera tabla.

9.11 Arranca el sorteo.

9.09 Acceden ya los niños de San Ildefonso al escenario del Teatro Real de Madrid y comienzan a girar los bombos de números y premios arrancando los aplausos del público que asiste en directo al sorteo extraordinario de Navidad.

9.05. Las administraciones de loterías habrán vendido este año más de 2.900 millones de euros en décimos para el Sorteo de Navidad, que se celebra este domingo 22 de diciembre, y al que jugarán 24 millones de españoles, si se cumplen las previsiones de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (ANAPAL).

9.00 Solo faltan quince minutos para que empiece el sorteo de la Lotería de Navidad. Los espectadores ocupan ya sus asientos en el Teatro Real de Madrid, que ha abierto las puertas a las ocho de la mañana. Los operarios han introducido ya las bolas de números y premios en los dos bombos.

8.52 Las ventas para el Sorteo de Navidad han superado los 2.900 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,09% respecto a las de 2018, cuando se alcanzaron los 2.819 millones de euros, según ha adelantado. Este incremento se suma a los registrados en 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 en los que experimentó un aumento del 4,64, 4,52, 3,45, 3,26 y 2,13% por ciento respectivamente, según recoge Europa Press.

8.37 ¿Cómo cobrar una participación de la Lotería de Navidad? Lo primero que debes tener en cuenta es que no son boletos oficiales emitidos por Loterías y Apuestas del Estado y, aunque son legales, no se pueden cobrar en las administraciones o las entidades bancarias. El poseedor de una participación premiada con la Lotería de Navidad deberá dirigirse a la entidad (asociación, club deportivo, comercio, etc.) que haya realizado esa participación y que será la encargada de cambiar los décimos originales por el dinero correspondiente.

8.32 Así es el procedimiento del sorteo: uno de los niños de San Ildefonso saca una bola del bombo de los números y otro niño, saca otra del de los premios. Después de cantarlos en voz alta, insertan las bolas en los alambres de la tabla. Cada 'Tabla' puede contener hasta doscientas bolas de cada clase, siendo cerradas debidamente delante de la mesa de la presidencia con la conformidad del presidente y del interventor. El sorteo finaliza cuando en el bombo de premios queda vacío.

8.19 Un equipo de más de cuarenta personas hace posible la obtención de la lista de premios del sorteo y de las poblaciones agraciadas. Tras terminar el sorteo, según recoge Europa Press, se envía el fichero de números y premios a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, encargada de imprimir la lista oficial. Dicha lista se edita y distribuye la misma tarde de este 22 de diciembre a los Puntos de Venta de la Red Comercial de Loterías y a los medios de comunicación.

8.11 El Teatro Real de Madrid ha abierto sus puertas en torno a las ocho para permitir la entrada a los espectadores que asisten a la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2019.

8.00 Buenos días a todos. Hoy ha llegado el día con el que muchos arrancan oficialmente la navidad. La ilusión por llevarse algún premio de lotería hará que muchos adelanten su hora de desayuno de domingo para estar pendientes de todo lo que ocurre en el Teatro Real, y ver si los niños de San Ildefonso cantan el 'Gordo' y se llevan 400.000 euros para empezar la navidad de la mejor forma posible.