Limitan acceso a estación de esquí italiana por invasión de seguidores de una 'influencer'

Las autoridades de la provincia italiana de L'Aquila (centro) no han tenido más remedio que limitar el próximo fin de semana el acceso a la estación de esquí de Roccaraso tras la "invasión" de turistas que ha registrado en los últimos días a causa de las recomendaciones de una conocida 'influencer' napolitana. El Comité Provincial para el Orden y la Seguridad Pública se ha reunido para abordar esta "afluencia extraordinaria" e "ingente" en esta zona de alta montaña en los Apeninos y ha acabado permitiendo que se limite la entrada de buses turísticos a las instalaciones.

Por eso, el ayuntamiento de la localidad de Roccaraso, con la mayor estación de esquí de la Italia meridional, fijará en un máximo de cien los buses que podrán llegar. Y se espera que hagan lo mismo los municipios aledaños como Castel di Sangro, Pascocostanzo, Rivisondoli y Rocca Pia. La decisión se produce después de que, en las últimas dos semanas, la estación de Roccaraso se haya visto sobrepasada por la llegada de una legión de más de 10.000 personas, sobre todo de la región de Campania (sur) y de Nápoles, en viajes de un solo día en autobuses.

Y, dado que se espera que la marabunta continúe el próximo fin de semana, la restricción se ha hecho obligatoria. Los medios locales han denunciado este fenómeno como una "invasión", que además deja tras de sí mucha basura, y ha subrayado el escaso beneficio económico que conlleva este tipo de turismo de un día. El alcalde de la localidad, Francesco di Donato, ha lamentado la imagen que está dando el pueblo, con vídeos virales en internet de sus pistas repletas de personas, y ha pedido el despliegue extraordinario de las fuerzas de seguridad.

Esta avalancha de personas ha sido repentina y atribuida a la 'influencer' Rita De Crescenzo, toda una autoridad en Nápoles y que días antes había recomendado visitar la nieve de Roccaraso a su público, una legión de casi dos millones de seguidores en TikTok y más de 400.000 en Instagram. Ante las críticas, De Crescenzo ha tenido que pedir tranquilidad a sus seguidores y emplazar a las agencias de viajes que siguen sus pasos a "organizar bien" estas excursiones a la montaña.

"A los que organizáis todo esto, hacedlo bien porque Roccaraso es un pueblo hermoso que nos puede acoger a todos, pero solo si hacemos las cosas bien. No me hagáis quedar mal como cuando habéis llevado muchísimos buses y habéis ensuciado el lugar. Tenéis que parar", ha instado esta celebridad digital, siempre en su dialecto napolitano. De Crescenzo ha reprochado a sus seguidores haber arrojado papeles y cigarros al suelo e incluso haber organizado barbacoas en la nieve.

Por eso, ha lanzado una advertencia en sus plataformas: "Tenemos que portarnos bien porque si no, no nos dejarán subir más. ¿Habéis visto cuántas restricciones han puesto porque no os habéis portado bien?". La 'influencer', solicitada también como estrella invitada en toda fiesta de cumpleaños que se precie en la cultura popular napolitana, se ha desligado de cualquier responsabilidad: "Yo no tengo la culpa, soy una señora. Solo he enseñado un sitio hermoso, como hago siempre".