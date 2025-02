Lo que nunca debes hacer al realizar compras online

La ciberseguridad es más crucial que nunca, según la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, en el contexto del Día Internacional de Internet Segura. La creciente amenaza de la cibercriminalidad se ha extendido con rapidez en los últimos años.

En Andalucía, los casos de ciberdelincuencia han aumentado un 313% entre 2019 y 2023, conforme a los datos del Ministerio del Interior. Este incremento subraya la importancia de adoptar medidas preventivas para proteger nuestros datos y dispositivos. La Junta de Andalucía destaca la necesidad de una actitud proactiva en la protección de nuestra información personal y financiera en el entorno digital.

¿Cómo protegerse en el mundo digital?

Entre las recomendaciones esenciales para la seguridad digital se encuentra la actualización constante de los sistemas operativos y aplicaciones en nuestros dispositivos. Mantener un software antivirus actualizado es también crucial. La Dirección General de Consumo advierte sobre los riesgos de realizar transacciones económicas desde redes inseguras, como las públicas. En estas redes, nuestros dispositivos pueden quedar expuestos a otros usuarios, lo que aumenta la vulnerabilidad a ataques y robos de datos. Es fundamental evitar realizar compras o transacciones bancarias en estos entornos para minimizar el riesgo de ciberataques.

Otra medida relevante es el uso de contraseñas seguras. Las claves deben contener al menos ocho caracteres, combinando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales como $, %, &, #. Esta práctica ayuda a dificultar el acceso no autorizado a nuestras cuentas. Además, al navegar por internet o realizar compras online, es importante acceder solo a sitios web de confianza.

Verificar que la URL comience por "https" y muestre un candado cerrado en el navegador es una manera de asegurarse de que el sitio es seguro. Estos pasos son fundamentales para proteger nuestra información en el entorno digital. Identificar páginas web falsas es otra habilidad esencial. Las webs fraudulentas suelen tener diseños poco profesionales, imágenes de baja calidad y errores ortográficos. Además, si encontramos productos o servicios a precios demasiado bajos, es probable que se trate de estafas o productos falsificados. Estar alerta ante correos electrónicos sospechosos, conocidos como 'phishing', y sus variantes como el 'smishing', es vital. Nunca debemos abrir correos de fuentes desconocidas ni descargar archivos adjuntos o hacer clic en enlaces sospechosos. Estos correos o mensajes deben eliminarse de inmediato para evitar posibles riesgos.

¿Qué es el 'QRishing'?

El 'QRishing' es una modalidad de ciberataque que manipula códigos QR, redirigiendo a sitios maliciosos o a descargas de aplicaciones no deseadas. Estos códigos pueden encontrarse en diversos lugares, como mesas de restaurantes, carteles informativos o billetes de transporte. Ante cualquier duda sobre la autenticidad de un código QR, es mejor no escanearlo. Se recomienda especial precaución con los códigos QR en lugares públicos, como mesas exteriores de bares y restaurantes. Asegurarse de que no haya un código falso pegado sobre el original es una medida preventiva fundamental para evitar ciberataques. La Dirección General de Consumo insiste en la importancia de mantener una cautela constante en internet.

Estar informados sobre los riesgos y peligros del mal uso de la red es esencial para proteger nuestra información. Recursos como Consumo Responde, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), la Policía Nacional y la Guardia Civil ofrecen información valiosa sobre ciberseguridad. Estas instituciones proporcionan guías y consejos para prevenir y actuar ante posibles amenazas en el entorno digital. La educación y la concienciación son herramientas clave para enfrentar los desafíos de la ciberseguridad en la actualidad.