La DGT advierte a los conductores de que no llevar este documento fuera de España implica multas y sanciones

Cada día, millones de personas utilizan sus coches o vehículos privados para llegar hasta sus hogares, realizar tareas cotidianas como hacer la compra, o acudir a sus trabajos. Así, son muchas las normativas a la hora de circular por España, como los documentos que siempre deben viajar con el conductor en el vehículo, y no todos los requisitos exigidos por las autoridades son demasiado conocidos.

No cumplir con la normativa puede llevar a tener que hacer frente a multas y sanciones de distintos calibre, según decida la Dirección General de Tráfico, más conocida como la DGT. Así, hay un documento que todo conductor debe llevar consigo, pero no es demasiado conocido y ha evolucionado en forma y formato con el tiempo, anteriormente conocido como la “Carta Verde”.

El documento solicitado por la DGT

Las autoridades exigen contar con el Certificado Internacional de Seguro o CIS. Se trata de un documento que, como su propio nombre indica, cuenta con validez fuera de las fronteras nacionales, y este es su principal objetivo: asegurar que, en caso de accidente o problemas legales, el coche cuenta con un seguro de responsabilidad civil válido más allá de su circulación en las carreteras españolas.

Anteriormente, este documento era conocido como la “Carta Verde”, y debía su nombre a su característico aspecto. De igual manera, con el paso del tiempo su forma ha cambiado. Ahora, con la llegada de las nuevas tecnologías, también es posible llevarlo en formato digital. Solicitarlo es de lo más sencillo: basta con contactar con que el conductor contacte con su compañía de seguros.

Casos en los que es obligatorio

Contar con el CIS no siempre es obligatorio. Si el conductor va a circular dentro del Espacio Económico Europeo -es decir, países de la Unión Europea, Islandia, Noruega y Liechtenstein- no es necesario contar con este documento. Pero no son los únicos. Además de ellos, estos son los países en los que es posible circular sin el CIS:

• Suiza

• Reino Unido

• Bosnia-Herzegovina

• Montenegro

Esto se debe a la existencia de un acuerdo que reconoce la validez del seguro del conductor. De igual manera, al circular por estos 12 países, sí será necesario realizar este tipo de trámites: Albania, Azerbaiyán, Bielorrusia, Irán, Israel, Macedonia del Norte, Marruecos, Moldavia, Túnez, Turquía, Rusia y Ucrania. Aún así, el CIS no funciona de igual manera en todos ellos, pues en los dos últimos su validez podría verse afectada por el conflicto bélico y las condiciones específicas de cada zona o región.

Lo más frecuente es que el documento sea solicitado en los controles fronterizos o por las autoridades locales para cerciorarse de que el vehículo está asegurado. No contar con el CIS puede provocar la imposición de sanciones y multas, incluso la inmovilización del vehículo. Aún así, no todas las aseguradoras lo ofrecen, aunque sí la mayor parte de ellas.