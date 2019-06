La justicia belga aplaza la extradición de Valtònyc a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia de la UE

"El Tribunal de Gante ha aplazado el caso hasta el 24 de diciembre. Todavía no hay una respuesta del Tribunal de Justicia de la UE. La siguen esperando", ha explicado a Europa Press el abogado del rapero, Simon Bekaert, al término de la vista.

Dicho tribunal decidió remitir una pregunta prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo(TUE) a principios de noviembre, aplazando así su decisión sobre su extradición, para que aclarara si en el marco de la Orden de Detención Europea cursada contra el cantante por la justicia española cabía aplicar de manera retroactiva la ley penal española de 2015, que castiga de forma más severa con hasta tres años de cárcel, la apología del terrorismo frente a la de 2012, en vigor cuando ocurrieron los hechos.

En 2020 puede haber una sentencia

El Tribunal belga no ha cursado su petición por el procedimiento de urgencia, algo que habría reducido los plazos, por lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría tardar entre 15 y 18 meses en dictar sentencia a partir de mediados de noviembre cuando quedó registrada la pregunta prejudicial, aunque la duración suelen ser unos 16 meses, según fuentes del Tribunal.

Lo normal es que se tarde un año hasta que se celebre una vista desde que se registra una pregunta prejudicial para dar la oportunidad a las diferentes partes a presentar sus alegaciones, antes de que el abogado general del Tribunal presente sus conclusiones del caso, previas a la sentencia definitiva, aunque el abogado del rapero ha explicado a Europa Press que "todavía no fecha para una vista y no se ha decidido si habrá o no una vista".

Bekaert ha avanzado "bastantes probabilidades" de que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo todavía no haya emitido su dictaminen para el 24 de diciembre y que vuelva a haber un aplazamiento del caso.

"Creemos que a lo largo de 2020 habrá una sentencia", ha explicado, al tiempo que ha aclarado que el Tribunal europeo "no decidirá si debe ser extraditado" como tal sino sobre "cómo interpretar la ley europea" aplicación de la normativa europea en este caso.

El rapero no pierde la paciencia

"Esperando la respuesta del Tribunal de Luxemburgo. Seguiremos luchando", ha dicho el rapero a través de su perfil de Twitter tras abandonar la vista judicial.

El mallorquín, que se encuentra en Bélgica desde junio, fue condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel por delitos de amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, una sentencia posteriormente confirmada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La justicia belga rechazó en primera instancia la entrega de Valtònyc el pasado 17 de septiembre alegando que no existía la doble incriminación, es decir, ninguno de los tres cargos por los que fue condenado en España están tipificados como delito tanto en España como en Bélgica, decisión que recurrió la Fiscalía de Gante.