Miles de jóvenes se manifiestan en Madrid para pedir medidas urgentes contra el cambio climático

Miles de jóvenes se han manifestado este viernes 15 de marzo en el centro de Madrid para secundar la huelga mundial estudiantil por el clima, promovida por el movimiento internacional 'Fridays for future', y que ha promovido movilizaciones en más de 100 países de todos los continentes alentada por la joven activista sueca Greta Thunberg.

"Ni un grado más, ni una especie menos" o "Sin planeta no hay futuro" han sido algunas de las consignas que han entonado los estudiantes congregados en el centro de la capital, en una manifestación que ha acaparado el Sindicato de Estudiantes dirigiendo las consignas de la marcha con un camión de megafonía.

Según este Sindicato, la manifestación en la capital ha estado secundada por cerca de 50.000 asistentes, cifra rebajada a 4.500 según datos de la Policía Nacional facilitados por la Delegación de Gobierno de Madrid a Europa Press.

Apartidismo

"¡En este movimiento no politizamos!", han gritado algunos de los participantes en la manifestación dirigiéndose a los miembros del Sindicato de Estudiantes que tomaban el micrófono para lanzar mensajes anticapitalistas y contra formaciones políticas como el Partido Popular, Ciudadanos o incluso Unidos Podemos, a los que han reprochado la 'Operación Chamartín' que prepara el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena.

Unas de las portavoces de 'Fridays for future' en Madrid, Koro López de Uralde, ha querido desmarcarse de algunas de las consignas pregonadas en la manifestación por el Sindicato de Estudiantes. "Somos un movimiento apartidista y hay ciertos lemas que no van con el movimiento", ha dicho a Europa Press.

La protesta de Madrid ha culminado en el Congreso de los Diputados, donde se ha gritado "No nos representan", aunque la marcha no ha podido concluir frente a la Puerta de los Leones, como estaba previsto, ya que el acceso se encontraba vallado y custodiado por varios furgones policiales.

A unas decenas de metros del Parlamento, los jóvenes se han sentado para exigir la aplicación de medidas urgentes contra el cambio climático, emulando a la adolescente sueca Greta Thunberg, inspiradora de este movimiento estudiantil, que el pasado verano comenzó a protestar frente al parlamento de Suecia para reclamar que los políticos actúen contra el calentamiento global.

"Se nos agota el tiempo"

"Es necesario estar aquí porque se nos agota el tiempo, y este no es el futuro que quiero vivir", ha explicado a Europa Press la joven Sara, de 18 años y estudiante de Bachillerato en el instituto San Isidro de Madrid. De allí también procede Sergio, de 17 años: "Vivimos una situación insostenible, fíjate lo que pasó este invierno en Chicago, que hacía más frío que en la Antártida. Si el planeta fuera un banco ya lo habrían rescatado".

La frase del joven ha sido otra de las consignas coreadas durante una manifestación de jóvenes a la que también han acudido no tan jóvenes, como el colectivo 'Yayoflautas' del 15M, o José Luis y Francisco, dos jubilados del madrileño barrio de Vallecas. "Tengo a un nieto aquí, y los jóvenes con esto me dan energía para varios meses", afirma Francisco.

"Estoy aquí no solamente para defender mi futuro, sino para intentar defender el futuro del mundo", ha subrayado Alberto, un joven de 16 años que ha acudido a la protesta desde Aranjuez y que ha destacado que es el turno de "actuar" de los jóvenes. "Hay que intentar decirles que no estamos ciegos a aquellos que quieran taparnos. Nos toca actuar a nosotros", ha apuntado.

En las pancartas de los estudiantes se han podido leer mensajes como "Si el planeta fuese el banco ya lo habríais rescatado", "El momento de salvar es ahora", "Es mucho lo que está en juego. TODO"; "No hay planeta B", "No economía sin ecología", "Un respiro, CO2 No", "Todos estamos en el mismo barco" o "Yo me planto", entre otras. También ha acaparado la atención un perro que llevaba un cartel colgado del collar donde se podía leer: "Humano, no solo existes tú".

A la protesta también han acudido representantes políticos, como el eurodiputado de los Verdes Florent Marcellesi. "He venido para escuchar lo que dicen los jóvenes, y es el momento de pasar a la acción política decidida ante la emergencia climática, porque no tenemos tiempo. Esto es un soplo de aire fresco, y la crisis climática debería ser la prioridad número uno de la sociedad europea y española", ha afirmado a Europa Press. También Iñigo Errejón ha acudido a la manifestación.

La protesta del movimiento 'Fridays for future' (Viernes por el futuro en castellano), ha terminado con la canción 'I don't like mondays' del grupo The Boomtown Rats, y bajo un sol que elevaba los termómetros por encima de los 20 grados. "Este calor en invierno no es normal", ha sido otro de los cánticos más coreados durante toda la jornada.

Protestas por toda España

La manifestación de Madrid es una de las 60 protestas convocadas a lo largo de este viernes en toda España. En ciudades como Barcelona, los jóvenes no solo han salido a la calle al mediodía, también lo harán por la tarde para invitar al resto de la ciudadanía a manifestarse contra el cambio climático.

En España, el movimiento estudiantil 'Fridays for future' se ha propagado en las últimas semanas por diversas ciudades y universidades, organizando sentadas frente a sedes parlamentarias o gubernamentales, emulando a las protestas que en países como Bélgica han llegado a reunir a más de 70.000 personas.

"En España empezamos hace ocho semanas, cuando nos juntamos cinco amigos y decidimos que teníamos que sentarnos igual que los estaban haciendo jóvenes de Europa y de todo el mundo", explica a Europa Press Lucas Barrero, uno de los jóvenes que prendió la mecha de este movimiento ecologista en España desde la ciudad de Girona.

Apoyos

Las manifestaciones de este viernes cuentan con el apoyo de organizaciones ecologistas tradicionales como Greenpeace, Ecologistas en Acción, Seo Birdlife o WWF. También de representantes políticos como la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha calificado este movimiento juvenil como "esperanzador" y "abrumador". Los jóvenes también cuentan con el apoyo de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. "El futuro sólo puede ser verde y respetuoso con el planeta", escribió en Twitter.

A pesar del carácter "apartidista" del movimiento 'Fridays for future', a la manifestación de Madrid han acudido representantes de las Juventudes Socialistas y de los jóvenes de Ciudadanos, formación política que no ha apoyado públicamente estas convocatorias.

En el ámbito internacional, más de 15.000 científicos de varios países de Europa y de Estados Unidos han mostrado su apoyo al movimiento 'Fridays for future'. Los primeros en sumarse fueron los más de 12.000 científicos alemanes, austriacos y suizos, que han firmado un manifiesto conjunto en el que respaldan el movimiento juvenil, que mañana se manifestará en más de 1.300 ciudades de todo el mundo.