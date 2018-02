"Numerosas muertes" provocadas por un tiroteo en una escuela en Florida

Tiroteo este miércoles en el colegio Marjory Stoneman Douglas High School de la ciudad de Parkland, en el condado de Broward, en el sureste de Florida (Estados Unidos), informaron medios locales. Según el responsable del colegio Robert Runcie, hay "numerosas muertes". Las imágenes de televisión muestran a cinco agentes de policía esposando e introduciendo en una patrulla a un sospechoso, que se cree actuó en solitario. En las imágenes de televisión puede verse a personal médico trasladando a numerosas víctimas en ambulancias, así como el despliegue de los SWAT con tanquetas.

El sheriff del condado habla de 14 víctimas, sin precisar si son mortales.

So far we have at least 14 victims. Victims have been and continue to be transported to Broward Health Medical Center and Broward Health North hospital. #StonemanShooting