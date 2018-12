La Universidad de Yale elige una frase del abogado de Trump como cita del año

La prestigiosa Universidad de Yale (Connecticut, EE.UU.) ha escogido la frase "la verdad no es la verdad", que fue pronunciada por el abogado del presidente Donald Trump y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, como la cita más destacada del año, informaron fuentes académicas.

La verdad no es la verdad Rudy Giuliani

La frase fue empleada por Giuliani durante una entrevista televisiva emitida el pasado mes de agosto cuando el presentador del programa "Meet the Press", de la cadena NBC, le preguntó sobre una posible declaración del mandatario ante el Congreso para responder a cuestiones relativas a la investigación de la llamada trama rusa.

Posibilidad de mentir

El periodista Chuck Todd le preguntó si le preocupaba que Trump pudiera mentir durante la audiencia, un escenario que podría haber llevado a la inhabilitación del presidente.

Giuliani contestó que por supuesto que le inquietaba semejante posibilidad y calificó la comparecencia de "trampa de perjurio", a lo que el comunicador contestó que el presidente no tendría nada que temer siempre que se ciñera a los hechos, ya que, dijo, "la verdad es la verdad".

Ante estas palabras del periodista, Giuliani respondió: "No, no es la verdad. La verdad no es la verdad".

La elección de esta frase quedó plasmada en el libro que anualmente edita el director de Colecciones y Acceso y profesor de Investigación Legal de la Escuela de Derecho de Yale, Fred Shapiro.

El podio de citas destacadas este año lo completan otras dos frases envueltas en la polémica:

"Me gustaba la cerveza. Aún me gusta la cerveza", pronunciada por el recientemente nombrado juez del Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, durante su audiencia de confirmación ante el Senado, en la que tuvo que hacer frente a diversas acusaciones de acoso sexual durante sus días de estudiante, aparentemente marcados por el consumo de alcohol.

Y, en tercer lugar, "si bien todos los tratamientos farmacéuticos tienen efectos secundarios, el racismo no es un efecto secundario conocido de ninguno de los medicamentos de Sanofi", empleada por esta compañía farmacéutica cuando la actriz Roseanne Barr justificó unos comentarios xenófobos diciendo que se debían al uso de unas pastillas para dormir producidas por esta empresa.

El siempre rimbombante Trump también consiguió meterse en el "Top 10" de la lista gracias a su frase "no es que sea listo, es que soy un genio... ¡Un genio muy estable!", dicha por el mandatario el pasado mes de enero, sobre los rumores de que su salud mental podía incapacitarle para el cargo.