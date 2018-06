Varios muertos tras un tiroteo en la redacción del periódico Capital Gazette de Maryland (EEUU)

Al menos cuatro personas han fallecido en un tiroteo que se registró este jueves en la redacción del periódico CapitalGazette, uno de los más antiguos del país, ubicado en Annapolis (Maryland, EEUU), informaron medios locales.

Un periodista del Capital Gazette, Phil Davis, explicó al diario The Baltimore Sun que "varias personas" habían recibido un impacto de bala dentro del edificio.

Según varios medios locales hay un tirador sospechoso que se encuentra detenido. El edificio donde han tenido lugar los hechos ha sido desalojado.

The 888 Bestgate building has been evacuated. Officers continuing to search building. Relocation point is inside Lord and Taylor in the mall. #Annapolis

Las autoridades locales no confirmaron en declaraciones a los periodistas el número de víctimas pero sí aseguraron que se encuentran en la escena del crimen en busca del tirador.La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EEUU (ATF, en inglés) señaló en su cuenta de Twitter que su delegación en Baltimore, la ciudad más grande de Maryland, "está respondiendo" también al suceso.

ATF Baltimore Special Agents and Task Force Officers are on scene to assist our partners in the @AACOPD, who are the lead on this investigation. Please follow their account for all official updates. https://t.co/mwBaYMVC4e