¿Qué está pasando en Venezuela? Las claves para entender la crisis con Maduro y Guaidó

"Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela". Son las palabras que Juan Guaidó pronunció durante el pasado miércoles y con las que se proclamaba nuevo presidente del país.

Durante ese día, Venezuela escribía un nuevo capítulo en lo que es una de sus crisis más graves de los últimos años y que está copando buena parte de la actualidad mediática y política, no sólo dentro del propio país, sino a nivel internacional.

Las declaraciones, pues, formaban parte del discurso en el que Guaidó tomaba posesión de su nuevo cargo y que dio en un escenario ubicado en Chacao, uno de los focos de las marchas opositoras que tuvieron lugar en Caracas, así como otras ciudades.

La crisis en Venezuela se agravó el día 10 de enero. Entonces, Maduro inició un segundo mandato que la oposición y gran parte de la comunidad internacional no reconocen. Lo consideran, pues, que es el fruto de un proceso fraudulento, que culminó con la votación del pasado 20 de mayo. Cinco días más tarde, la Asamblea Nacional -donde hay mayoría opositora- aprobó una resolución en la que definía a Maduro como un "usurpador" del cargo.

No ha sido hasta ahora, cuando se había designado expresamente a Guaidó como nuevo presidente de Venezuela.

Juan Guaidó entró en escena hace menos de un mes. El 5 de enero. La Asamblea Nacional, controlada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) -coalición opositora- le designó, nuevo presidente.

Político de 35 años, originario del estado venezolano de Vargas. Es miembro fundado de Voluntad Popular, partido político de centro progresista, que se auto define como movimiento de pensamiento social y de vanguardia comprometido con la conquista de "todos los derechos para todas las personas".

Guaidó captó la atención mediática con su discurso de toma de posesión, en el que avisó a Maduro de que, si seguía adelante con su segundo mandato, que inició el 10 de enero pese al rechazo generalizado al mismo, sería considerado un "usurpador".

Ser ya una cara conocida le pasó factura el 13 de enero, cuando agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) le interceptaron y retuvieron en la autopista Caracas-La Guaira. Fue liberado en apenas medio hora en medio de una sonada crítica que incluso llevó a Maduro a disculparse por el "error".

Su consolidación como líder de la oposición llegó con la toma de posesión de Maduro. Pero hasta ahora, y tras los hechos acontecidos durante los últimos días, ni la Asamblea Nacional ni Guaidó ni nadie en la comunidad internacional se había atrevido a señalarle directamente como nuevo presidente de Venezuela.

La autoproclamación de Guaidó como nuevo presidente de Venezuela ocupó durante el pasado miércoles buena parte de la atención mediática y política a nivel internacional. Desencadenando así, una ola de reconocimientos a través de los países de la región.

Brazil recognizes Mr. Juan Guaidó as President in charge of Venezuela.Brazil will politically and economically support the transition process in order for democracy and social peace return to Venezuela.