El propuesto como primer ministro de Italia, sumido en un escándalo de un currículum falso

El currículum del jurista Giuseppe Conte, propuesto como primer ministro en Italia por el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga Norte, fue hoy puesto en entredicho después de que varios medios informaran de que no realizó algunos cursos que figuran en su currículum.

Las dudas surgieron cuando el corresponsal en Roma de "The New York Times", Jason Horowitz, aseguró que en los registros de la New York University (NYU, Universidad privada de Nueva York) no aparece ninguna persona con el nombre de Conte que haya cursado estudios.

En el extenso currículo de diez páginas del profesor de Derecho propuesto ayer al jefe de Estado, Sergio Mattarella, para ser el presidente del Gobierno, aparece que entre 2008 a 2012 realizó cursos de al menos un mes cada verano en dicha universidad.

Horowitz aseguró que fuentes de la NYU han explicado que "una persona con este nombre no aparece en los registros como estudiante o profesor externo" y añadieron que "es posible que haya podido seguir algún programa de uno o dos días, de los que la universidad no conserva los registros".

En el currículo del profesor también se incluyen periodos de cerca tres meses de estudio en la prestigiosa Universidad de Yale y de Pittsburgh, en Estados Unidos.

Las dudas acerca de su expediente han ido creciendo durante toda la jornada y algunos medios señalan que la universidad de Viena en la que Conte declara que realizó cursos de perfeccionamiento sobre Derecho Internacional es en realidad una escuela de alemán.

Por la tarde, el rotativo romano "Il Messaggero" informó de que ha recibido la confirmación de que el jurista no estudió en la "Duquesne University" de Pittsburgh y tampoco enseñó en la Universidad de Malta, como figura en su discutido currículum.

El jurista italiano, de 54 años, profesor en las universidades de Florencia y la privada Luiss de Roma, aún no ha hecho declaraciones desde que fue propuesto como primer ministro.

Tras haber sido presentado el nombre de Conte ayer por los dos partidos que quieren gobernar, ahora el presidente de la República deberá valorar y dar su beneplácito y encargarle así formar un Ejecutivo, aunque por el momento no le ha convocado.

El antisistema Movimiento Cinco Estrellas, a través de su portavoz, Giulia Grillo, ha confirmado la candidatura de Conte, y también lo ha hecho el líder de la ultraderechista Liga Norte, Matteo Salvini.