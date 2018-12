El primer ministro de Bélgica anuncia su dimisión

El primer ministro de Bélgica, el liberal francófono Charles Michel, ha anunciado este martes su dimisión tras fracasar en el intento de mantener un Gobierno en minoría, tras la salida de la coalición de su principal socio, los secesionistas flamencos de la NV-A.

"Mi llamada no ha convencido, no ha sido tenida en cuenta. Tomo la decisión de presentar mi dimisión y me dirijo inmediatamente ante el Rey", ha anunciado Michel ante el Parlamento, según recogen los medios locales.

Su discurso ha sido acogido con aplausos de una mayoría de diputados y a continuación se ha suspendido la sesión parlamentaria, mientras Michel ha emprendido camino al Palacio de Laeken, para presentarle su dimisión.

Ruptura de la alianza con NV-A

Michel intentaba mantener el Gobierno federal a flote desde el pasado domingo, cuando la NV-A rompió su alianza como protesta porque Bélgica se haya sumado al Pacto global para la Migración de Naciones Unidas.

Los secesionistas flamencos han criticado el pacto, pese a no ser vinculante, porque dicen que atenta contra la soberanía del país en materia migratoria, y habían retirado su apoyo a los presupuestos de 2019.

El anuncio de Michel se ha producido tras constatar que no lograba los apoyos necesarios para mantener una "coalición de buena voluntad" para agotar la legislatura, hasta las elecciones del 26 de mayo de 2019.

Evitar un Gobierno en funciones

Quería así evitar un Ejecutivo en funciones y poder seguir gobernando con una mayoría parlamentaria, similar a la lograda la semana pasada para mantener el apoyo de Bélgica al pacto migratorio a pesar del portazo de la NV-A, que controlaba las carteras de Defensa e Interior.

Antes de la intervención de Michel en el Parlamento para anunciar su decisión, los socialistas flamencos y valones, con el apoyo de los grupos ecologistas, anunciaron una moción de censura que no ha llegado a presentarse.