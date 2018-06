Un policía abre fuego contra un hombre en la Catedral de Berlín

Un policía ha abierto fuego este domingo contra un sospechoso en la Catedral de Berlín, según ha informado una portavoz policial en declaraciones a la agencia de noticias DPA. El agente está herido y el sospechoso ha recibido un disparo en una pierna, según esta fuente.

El incidente ha ocurrido en la Isla de los Museos de Berlín, una zona muy concurrida por turistas, cuando el policía disparó contra un individuo "que estaba arrasando con todo", según las autoridades.

Am Berliner Dom in #Mitte haben unsere Kolleg. kurz nach 16 Uhr auf einen randalierenden Mann geschossen. Er wurde an den Beinen verletzt. Die 3. #Moko des #LKA ist auf der Anfahrt und übernimmt die Ermittlungen.#Bitte vermeiden Sie Spekulationen - Infos folgen hier.^yt