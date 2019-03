Dos millones de británicos firman una petición reclamando la suspensión del 'brexit'

Dos millones de personas han firmado una petición para que el Parlamento Británico revoque el artículo 50 y permanezca en la Unión Europea. La web oficial donde se están recogiendo las firmas dejó de funcionar este jueves por la mañana por el aumento constante de firmas, según la Comisión de Peticiones al Gobierno y Parlamento de Reino Unido.

La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ha invitado a sus seguidores en Twitter a firmar la petición si sienten que la primera ministra, Theresa May, "no está haciendo caso de sus peticiones". Por su parte, la actriz Jennifer Saunders compartió el link también en esta red social una vez que la web volvió a funcionar.

An issue as big and important as Brexit should not come down to petitions - that said, if you are frustrated that the PM is just not listening, you can sign here. https://t.co/XpZGrFBfhg