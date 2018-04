Los países de la OTAN muestran "pleno apoyo" al ataque en Siria

Los países de la OTAN han expresado "pleno apoyo" a la operación militar conjunta lanzada por Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra tres instalaciones en Siria con el objetivo de "degradar" las capacidades del régimen sirio y disuadirle de cometer un nuevo ataque tras una reunión de urgencia este sábado del Consejo del Atlántico Norte en el que los tres aliados han informado al resto del ataque conjunto ejecutado el sábado.

"Los aliados han expresado su pleno apoyo a esta acción con el objetivo de degradar la capacidad de armas químicas del régimen sirio y disuadirle de nuevos ataques químicos contra el pueblo de Siria", ha asegurado el Consejo del Atlántico Norte, máximo órgano de decisión de la OTAN en un comunicado tras la reunión de embajadores aliados extraordinaria.

En la reunión, Estados Unidos, Francia y Reino Unido han informado al resto de aliados del hecho que "una colección de información significativa indicaba que el régimen sirio era responsable del ataque contra civiles en Duma el 7 de abril" y que "no había una alternativa práctica al uso de la fuerza", dejando claro que "su acción militar se ha limitado a instalaciones del régimen sirio que permiten la producción y empleo de armas químicas".

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado en una breve comparecencia ante la prensa tras la reunión de emergencia que "todos los aliados de la OTAN han expresado pleno apoyo" a la acción militar conjunta de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, que han compartido "mucha información" con el resto de aliados.

"No tenemos ningún motivo para dudar de la evaluación y hallazgos de nuestros aliados", ha asegurado el secretario general aliado, al ser preguntado si Estados Unidos, Francia y Reino Unido han compartido pruebas con el resto de que el régimen estuvo detrás del ataque en Duma.

El ataque químico que desencadenó la respuesta

Stoltenberg ha subrayado que "el ataque químico tuvo lugar en una zona donde las fuerzas del régimen de Assad operan, apoyadas por Rusia e Irán" y que "el régimen de Assad ha utilizado armas químicas antes", al tiempo que ha recordado que hay "múltiples fuentes en abierto que confirman el uso de armas químicas y también la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que se han utilizado armas químicas" en Duma.

"Todo esto crea una imagen que es más que suficiente para nosotros para apoyar las acciones realizadas anoche por tres aliados de la OTAN", ha zanjado, al tiempo que ha relevado que el jefe del Pentágono, James Mattis, le informó anoche "antes de los ataques" de la operación y también se ha mantenido en "estrecho contacto" con Francia y Reino Unido en los últimos días.

Stoltenberg ha asegurado que los ataques de anoche no "resuelven todos los problemas". "Pero en comparación con la alternativa de no hacer nada, hacer esto ha sido lo correcto. Disuade de más ataques, degrada las capacidades del régimen sirio de cometer nuevos ataques y es una manera de apoyar la prohibición de armas químicas"; ha remachado.

El secretario general de la OTAN no ha aclarado hasta qué punto se han eliminado las capacidades químicas del régimen sirio y se ha limitado a constatar que la operación ha sido "muy exitosa" según la evaluación de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, dado que ha contribuido a degradar "significativamente" sus capacidades para cometer un nuevo ataque.

"Pero nunca tendremos una garantía total de que no habrá más ataques mientras haya regímenes o actores estatales y no estatales dispuestos a utilizar armas químicas", ha avisado, motivo por el cual ha insistido en la importancia de trabajar "duro" para "proteger y mantener la prohibición de las armas químicas".

"La guerra y las armas son salvajes, pero las armas químicas son especialmente salvajes y por eso hay una prohibición específica sobre las armas químicas", ha remachado, en referencia a la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas, que Siria ratificó en 2013 y tras evocar el uso de armas químicas en Europa durante la primera guerra mundial.

EE.UU. agradece el apoyo y advierte de posibles "engaños"

"Los ataques demuestran claramente que el mundo no aceptará el uso de armas químicas en ninguna parte y que estos actos salvajes conllevan consecuencias significativas", ha subrayado la embajadora estadounidense ante la OTAN, Kay Bailey Hutchison, que ha celebrado la declaración de apoyo a la acción militar conjunta del Consejo del Atlántico Norte.

La exsenadora estadounidense ha insistido en que no tolerarán el uso de armas químicas y ha criticado que "Rusia prometió garantizar la eliminación del programa de armas químicas del régimen sirio". "La comunidad internacional no se dejará engañar por otra campaña de desinformación rusa que intenta desviar la culpa" del ataque en Duma, ha remachado.

En la declaración, los aliados han dejado claro que "las armas químicas no pueden ser utilizadas con impunidad o normalizarse" dado que "representan un peligro inmediato" para el pueblo sirio, la seguridad "colectiva" de los aliados y "una amenaza para la paz y seguridad internacionales" y han condenado "con firmeza" el uso "repetido" de armas químicas por parte del régimen sirio contra civiles, que ha provocado "un sufrimiento humano horroroso" y por los que "deben rendir cuentas" los responsables.

En este contexto, han lamentado que no se haya renovado en noviembre de 2017 el mecanismo de investigación conjunto de Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) y la ONU para "identificar a los autores de ataques químicos" y han respaldado "mecanismos internacionales para establecer la responsabilidad y prevenir la impunidad frente el uso de armas químicas".

En todo caso, han reiterado su apoyo a una solución política en Siria y han instado especialmente a Rusia para "que garantice que el régimen sirio participe constructivamente" en las negociaciones facilitadas por la ONU en Ginebra y han reclamado "al régimen sirio y sus valedores que permitan el acceso humanitario rápido, sostenido y sin obstáculos", al tiempo que han dejado claro que su "objetivo clave" en Siria sigue siendo "derrotar" al Estado Islámico.

Lo realmente peligroso es dejar pasar el uso de armas químicas porque aumenta las posibilidades de que se utilicen "más y más"

Stoltenberg ha negado que la operación vaya a perjudicar la búsqueda de una solución política en Siria. "No, al contrario. Creo que si nos hubiéramos quedado en silencio y aceptado el uso de armas químicas se habrían socavado los esfuerzos para buscar una solución política", ha remachado, insistiendo en que lo "realmente peligroso" es dejar pasar el uso de armas químicas porque aumenta las posibilidades de que se utilicen "más y más" y que las acciones militares han sido "muy dirigidas, medidas y proporcionadas" contra instalaciones de armas químicas.

Respecto a por qué los aliados no han esperado a la conclusión de la investigación de la misión de la OPAC que se ha desplazado sobre el terreno a Siria para investigar el incidente, Stoltenberg ha insistido en que los aliados habían "agotado todas las vías posibles en el Consejo de Seguridad de la ONU" para contar con una investigación "independiente" de los ataques químicas en Siria, que no ha sido posible por el "bloqueo una y otra vez de Rusia" y "no había otra alternativa a reaccionar". Además, ha recordado que la OPAC "no tiene mandato para atribuir, para decir quién está detrás del ataque".