Una mujer se estrella con su coche contra una valla de seguridad de la Casa Blanca

Una mujer estrelló hoy su vehículo contra una de las vallas de seguridad que protegen la Casa Blanca, lo que obligó a cerrar temporalmente el complejo donde se encuentra la sede del Gobierno de Estados Unidos, informó el servicio secreto.

"Un individuo conduciendo un vehículo se estrelló contra una barrera de seguridad cerca de la Casa Blanca", informó a través de Twitter el Servicio Secreto, que unos minutos más tarde añadió que el conductor era una mujer.

Por el momento, parece que el suceso no va a más. La mujer ha sido detenida y no ha sido necesario disparar.

UPDATE: No shots were fired during the vehicle incident near the White House.