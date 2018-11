Asciende a 42 la cifra de muertos por los incendios en el norte de California

Trece nuevos cuerpos sin vida fueron hallados este martes en la zona afectada por el gigantesco incendio que arrasa desde el jueves el norte de California, lo que eleva la cifra total de muertos a 42 y lo convierte en el más mortífero de la historia del estado, según autoridades locales.

En declaraciones a los medios, el sheriff del condado de Butte, Kory Honea, explicó que de los 13 muertos encontrados este lunes, diez estaban en la ciudad de Paradise, de 26.000 habitantes y que fue completamente engullida por las llamas, mientras que los otros tres fueron hallados en la pequeña localidad de Concow.

Los 42 fallecidos convierten el bautizado como "Camp Fire" en el más mortífero registrado jamás en la historia del estado, por encima del incendio de Griffith Park de 1933 en Los Ángeles, donde murieron 29 personas.

Además, más de 200 personas permanecen desaparecidas, por lo que la cifra actual de víctimas mortales podría aumentar aun más en los próximos días.

El sheriff también informó por primera vez de la identidad de algunos de los fallecidos. Se trata de Jesús Fernández, de 48 años y residente en Concow; Carl Wiley, de 77 años y residente en Magalia, y Ernest Foss, de 65 años y residente en Paradise.

La conflagración ha destruido más de 7.000 edificios, en su mayoría hogares particulares, ha arrasado un total de 45.700 hectáreas y por el momento los bomberos sólo han logrado contenerlo en un 30%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó este martes la solicitud de California para declarar los incendios como "desastre de especial gravedad", lo que ofrecerá a los afectados por las llamas ayuda financiera del Gobierno federal para alojamiento, desempleo, gastos legales y tratamiento psicológico.

"Acabo de aprobar la solicitud de Desastre de Especial Gravedad para el estado de California. Quería responder rápido para aliviar un poco el increíble sufrimiento. Estoy con vosotros. Dios bendiga a todas las víctimas y familias afectadas", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

I just approved an expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected.